Певица Loreen из Швеции второй раз выиграла Евровидение

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Первое место на «Евровидении» заняла шведская исполнительница Loreen с песней Tattoo. Она уже выигрывала конкурс в 2012 году. В тройке лидеров «Евровидения-2023» также Финляндия и Израиль. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Русскую службу ВВС.

По итогам голосования жюри и зрителей представительница Швеции набрала 583 балла в финале конкурса. В 2012 году Лорин уже побеждала на «Евровидении» с песней Euphoria. Швеция выиграла конкурс в седьмой раз.

Второе место занял певец из Финляндии Käärijä. Зрители и жюри оценили его композицию Cha Cha Cha в 526 баллов. Третье место в финале конкурса заняла израильская исполнительница Ноа Кирел – ее песня Unicorn набрала 362 балла.

В этом году Великобритания проводила конкурс от имени Украины, финал проходил в Ливерпуле. Победителем прошлогоднего «Евровидения» стала украинская группа Kalush Orchestra, однако провести конкурс в Киеве или другом городе страны не представлялось возможным из-за непрекращающейся войны.

Финал открылся демонстрацией клипа Kalush Orchestra, в котором участники группы исполняли свою «Стефанию» в киевском метро вместе с британскими звездами, снятыми в Ливерпуле и других британских городах.

Настоящим сюрпризом стало появление принцессы Уэльской Кейт, а вернее, видеоклипа с ее игрой на фортепьяно. Он сопровождал видеозапись Kalush Orchestra. Кейт сыграла инструментальную пьесу, созданную Джо Прайсом и Коджо Сэмюэлем и записанную в этом месяце в Виндзорском замке.

Великобританию на конкурсе представляла певица Мэй Мюллер, чье произведение I Wrote A Song»Я написала песню«прозвучало последним перед открытием голосования аудитории. Она заняла одно из последних мест.



