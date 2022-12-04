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    Певица из Болгарии победила в Международном конкурсе имени Розы Баглановой

    4 Декабря 2022, 00:12

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В Астане завершился Международный конкурс вокалистов, посвященный народной артистке Казахстана и СССР, Халық қаһарманы, певице Розе Баглановой. За главный приз состязались исполнители в возрасте от 18 до 35 лет из Казахстана, Турции, Узбекистана, Татарстана, Польши, Болгарии, Кыргызской Республики и Республики Беларусь, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства культуры и спорта Республики Казахстан.

    В рамках отборочного этапа, который проходил с 12 октября по 20 ноября в онлайн-формате, было принято 48 заявок. По его итогам в финальную часть прошел 21 исполнитель.

    «В этом году мы отмечаем 100-летие уникальной личности и выдающейся певицы Розы Баглановой. Юбилей народной любимицы вошел в календарь памятных дат ЮНЕСКО, и в честь него было организовано большое количество мероприятий, в том числе в Париже и Москве. Особое место в этом списке занимает конкурс вокалистов. Его проведение – яркое свидетельство признания таланта Розы Тажибаевны современными исполнителями», - сказал заместитель председателя Комитета по культуре Министерства культуры и спорта РК Данияр Алиев в рамках церемонии награждения конкурсантов.

    Победителем конкурса и обладателем главного приза в 2 млн тенге стала певица из Болгарии Славея Иванова.

    I место – Батталиева Алмагуль (Республика Казахстан) 750 тыс. тенге;

    I место – Исраилов Бек (Кыргызская Республика) 750 тыс. тенге;

    II место – Качмарек Михал (Республика Польша) 500 тыс. тенге;

    II место – Жамбылбек Кымбат (Республика Казахстан) 500 тыс. тенге;

    III место – Жубан Ерназар (Республика Казахстан) 250 тыс. тенге;

    III место – Бакберген Азамат (Республика Казахстан) 250 тыс. тенге.

    Также, специальные призы были вручены от сына Розы Баглановой Тажена Багланова и художственного руководителя Эстрадно-симфонического оркестра Министерства обороны Республики Казахстан Дархана Ракымгалиева.
    Астана Культура Минкультуры Музыка
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