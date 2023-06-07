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    Петропавловца задержали с синтетическими наркотиками в особо крупном размере

    7 Июня 2023, 21:24

    ПЕТРОПАВЛОСК. КАЗИНФОРМ - В распространении синтетических наркотиков через закладки в центре Петропавловска подозревается 22-летний горожанин, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

    Сотрудники управления по противодействию наркопреступности департамента полиции СКО задержали его по улице Мичурина. У молодого человека были изъяты 36 полимерных свертков с порошкообразным веществом. Согласно заключению экспертизы, в 21 свертке находился мефедрон, в 15 — α-PvP, также известное как «соль». Общий вес изъятых синтетических наркотиков составил 28 граммов, что относится к особо крупному размеру. Факт зарегистрирован в ЕРДР по части 3 статьи 297 Уголовного кодекса РК. Материалы дела направлены в суд.

    «Борьба распространением наркотиков — один из ключевых приоритетов в работе полиции. Всего с начала года в области задержано 35 подозреваемых в сбыте наркотиков. Как показывает практика, в среднем из пяти распространителей четверо занимаются «синтетикой». Напоминаем, что, согласно санкции ст. 297 УК РК, за хранение наркотиков с целью сбыта следует суровое наказание до 10, в крупном размере - до 12, в особо крупном — до 15 лет лишения свободы», — сказал начальник УПН ДП СКО Иван Терзиди.

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Северо-Казахстанская область Видео МВД РК Борьба с наркотиками
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