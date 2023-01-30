Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 460.43 eur/kzt 501.04

    rub/kzt 6.65 cny/kzt 67.89
Прогноз погоды
Астана-13-15℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Мировые новости

    Петр Павел стал новым президентом Чехии

    30 Января 2023, 12:51

    ПРАГА. КАЗИНФОРМ – Генерал НАТО в отставке Петр Павел стал новым президентом Чешской Республики. 61-летний Павел набрал 58,32 % голосов избирателей на втором туре президентских выборов, прошедших в эти выходные, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на BBC News.

    Его соперник Андрей Бабиш, занимавший пост премьер-министра Чехии с 2017 по 2021 год, признал свое поражение в речи перед сторонниками вскоре после объявления результатов.

    Петр Павел сменит на посту нынешнего президента Милоша Земана, второй срок которого подходит в концу в марте этого года.

    BBC News отмечает, что кампания по выборам нового президента была омраченной угрозами расправы над кандидатами и волной дезинформации в их адрес.

    Ранее на той неделе Петр Павел был вынужден обратиться к своим подписчикам в Twitter, чтобы опровергнуть слухи о своей смерти, распространяемые на поддельном веб-сайте и через электронные письма.

    Дезинформацию осудил его соперник Бабиш, который несколько дней назад отменил все оставшиеся личные выступления в рамках кампании из-за опасений за свою личную безопасность после получения анонимной угрозы смертью.

    Поздравляя Петра Павла, председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что приветствует его «твердую приверженность европейским ценностям».


    Фото: FILIP SINGER/EPA-EFE/REX/SHUTTERSTOCK

    Автор:

    Татьяна Кудренок

    Выборы Мировые новости Чехия
    Новости по теме
    Новости по теме
    Известный эколог Айжан Скакова вступила в ряды партии «Байтак»
    В Пакистане при взрыве в мечети погибли не менее 32 человек
    Акимат Павлодара опроверг распространяющуюся информацию о кандидатах в депутаты
    Народная партия Казахстана утвердила список кандидатов в депутаты
    Популярное
    1 Десятилетнюю проблему карагандинского предпринимателя помогли решить сотрудники Антикора
    2 Ребенок утонул в бассейне Шымкента
    3 Ситуация на ТЭЦ в Экибастузе: Асаин Байханов собрал оперштаб и устроил проверку
    4 Около 8 млрд тенге незаконно выплатил подрядчику акимат Петропавловска
    5 Как обучают саперов в казахстанской армии
    Новости партнеров