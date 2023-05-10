Петицию против Жигули Дайрабаева прокомментировал Спикер Мажилиса

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Спикер Мажилиса Ерлан Кошанов прокомментировал петицию, направленную против депутата Жигули Дайрабаева, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Что касается депутата Жигули Дайрабаева, эти вопросы касаются детей, а не лично его. Так как депутат всегда находится на виду у общества, то и его дети, родственники тоже находятся под пристальным вниманием, «под микроскопом». У нас открытое общество, поэтому любой неверный шаг становится известным. Если депутат Дайрабаев нарушит закон, то решение должна принимать партия «Ауыл», - сказал Ерлан Кошанов в кулуарах Мажилиса.

Ранее, в ряде СМИ сообщалось о том, что казахстанцы создали петицию против депутата Жигули Дайрабаева с требованием сложить полномочия депутат.

В петиции напоминают, что двое сыновей депутата оказались виновными в мошенничестве и причинили ущерб государству в размере 550 849 430 тенге.

«Ущерб в размере более 500 миллионов тенге государству не был возмещен. Сам Жигули Дайрабаев в заседании Парламента РК открыто раскритиковал решение суда и заявил, что будут оспаривать», – говорится в петиции.



