Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 444.16 eur/kzt 486.67

    rub/kzt 5.82 cny/kzt 64.14
Прогноз погоды
Астана+21+23℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Другие государственные органы

    Петицию против Жигули Дайрабаева прокомментировал Спикер Мажилиса

    10 Мая 2023, 13:55

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Спикер Мажилиса Ерлан Кошанов прокомментировал петицию, направленную против депутата Жигули Дайрабаева, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Что касается депутата Жигули Дайрабаева, эти вопросы касаются детей, а не лично его. Так как депутат всегда находится на виду у общества, то и его дети, родственники тоже находятся под пристальным вниманием, «под микроскопом». У нас открытое общество, поэтому любой неверный шаг становится известным. Если депутат Дайрабаев нарушит закон, то решение должна принимать партия «Ауыл», - сказал Ерлан Кошанов в кулуарах Мажилиса.

    Ранее, в ряде СМИ сообщалось о том, что казахстанцы создали петицию против депутата Жигули Дайрабаева с требованием сложить полномочия депутат.

    В петиции напоминают, что двое сыновей депутата оказались виновными в мошенничестве и причинили ущерб государству в размере 550 849 430 тенге.

    «Ущерб в размере более 500 миллионов тенге государству не был возмещен. Сам Жигули Дайрабаев в заседании Парламента РК открыто раскритиковал решение суда и заявил, что будут оспаривать», – говорится в петиции.

    Автор:

    Азамат Сыздыкбаев

    Сенат Общество
    Новости по теме
    Новости по теме
    Жигули Дайрабаев не будет подавать в отставку в связи с вынесенным приговором в отношении его сыновей
    Популярное
    1 Акимов наказали за незаконные действия при проведении госзакупок в Костанайской области
    2 Машину журналиста Виктора Сутягина поджег неизвестный в Атырау
    3 Сколько казахстанских боксеров вышло в полуфинал ЧМ-2023
    4 Более 60 участков выкупят для пробивки проспекта Абая в Алматы
    5 Евросоюз должен измениться - Олаф Шольц
    Новости партнеров