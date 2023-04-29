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    Песня Димаша Кудайбергена впервые прозвучала на радио Уругвая

    29 Апреля 2023, 09:13

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - На уругвайской радиостанции Maxima FM 97.7 прозвучал сингл Димаша Кудайбергена «Together». Это первое появление казахстанского артиста на радио Уругвая, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Dimashnews.com.

    Maxima FM 97.7 — популярная радиостанция Уругвая, расположенная в городе Нуэво-Пайсанду. На радио освещают последние новости и интересные события страны, а также транслируют музыку разнообразных жанров.

    Последняя вышедшая композиция Димаша Кудайбергена «Together», музыку к которой написал его младший брат Абильмансур Кудайберген, прозвучала в программе «Los recomendables» благодаря активным запросам Dears из Уругвая.

    Радиоведущая Эмина поблагодарила уругвайский фан-клуб певца за проявленный интерес и попросила, как можно чаще знакомить ее с такими удивительными артистами.

    Ранее на национальном телевидении Кубы посвятили программу Димашу Кудайбергену.

    Автор:

    Малика Сафаргалиева

    Культура Видео Димаш Кудайберген Общество Музыка
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