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    Пешеход погиб на республиканской трассе возле поселка Шидерты

    3 Декабря 2021, 09:18

    ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ – На республиканской трассе «Павлодар-Кызылорда» возле поселка Шидерты погиб пешеход. Он решил перейти дорогу в неположенном месте в темное время суток и попал под колеса авто, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Pavlodarnews.kz.

    По сообщению пресс-службы областного ДП, 1 декабря в 22:50 на автодороге «Павлодар-Кызылорда» вблизи поселка Шидерты 48-летний водитель автомобиля «Hyundai Santa Fe» сбил 60-летнего пешехода, который переходил проезжую часть в неположенном месте.

    «В результате ДТП пострадавший от полученных телесных повреждений скончался на месте. Автомашина водворена на специализированную штрафную стоянку. Проводится проверка», - говорится в сообщении.

    С начала года на территории Павлодарской области зарегистрировано 615 ДТП, в результате которых 53 человека погибли, еще 898 травмированы.

    Автор:

    Анаргуль Хамитова

    Павлодарская область ДТП
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