Пешеход погиб на республиканской автодороге «Костанай-Аулиеколь-Сурган»

КОСТАНАЙ.КАЗИНФОРМ - На трассе Костанай-Аулиеколь-Сурган на 41-летнего мужчину совершен наезд. Он скончался на месте ДТП, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Вчера около 22:30 на автодороге сообщением «Костанай-Аулиеколь-Сурган», на 65 километре, 25-летний водитель, управляя автомашиной марки «HYUNDAI» в условиях недостаточной видимости совершил наезд на 41-летнего пешехода, который находился на проезжей части автодороги. В результате дорожно-транспортного происшествия пешеход от полученных телесные повреждений скончался на месте», - сообщили в пресс-службе департамента полиции.

В настоящее время начато досудебное расследование по статье 345 ч.3 УК РК «Нарушение лицом, управляющим автомобилем либо другим механическим транспортным средством, правил дорожного движения или эксплуатация транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть лица». Назначена экспертиза.