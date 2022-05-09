Песенный фестиваль вернулся в офлайн-формат в Караганде

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – На сцене Дворца культуры горняков Караганды выступили хоровые коллективы, в которых поют люди старшего поколения. Из Сатпаева приехала 89-летняя певица. После двухлетнего перерыва из-за пандемии традиционный областной фестиваль «Поют ветераны» вернулся в офлайн-формат, передает корреспондент МИА «Казинформ».
В этом году свои программы, посвященные 77-летию Победы в Великой Отечественной войне, представили 25 хоровых коллективов из городов и районов области.
Более полувека действует народный хор «Вдохновение» в Караганде. Коллектив, который базируется в ДК «Молодежный», объединяет сейчас 20 любителей песенного искусства. Самому старшему исполнителю 84 года.
«Люблю песни, всегда пою – и дома, и в гостях. В хоре уже 15-й год. А так я медик, окончила Маршанскую фельдшерско-акушерскую школу. В здравоохранении проработала 46 лет», - поделилась исполнительница.
Фестиваль завершился праздничным вечером «Споемте, друзья!». Караганда передала эстафету Балхашу, где хоровые коллективы соберутся в следующем году.