Песчаная буря в Каире унесла жизни, по меньшей мере, четырех человек

КАИР. КАЗИНФОРМ - Сильная песчаная буря в четверг окрасила небо над Каиром в оранжевый цвет и обрушила гигантский рекламный щит на автомобили, в результате чего один человек погиб и пятеро получили ранения. Об этом сообщили полиция и свидетели, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на MENA.

Из-за непогоды на дорогах столицы образовались огромные пробки. Властям пришлось также закрыть два порта на Красном море, так как скорость ветра достигала 26 узлов (примерно 13 м/с), а высота волн 4 метров.

В полиции сообщили, что еще один человек погиб в результате обрушения рекламного щита в городе-спутнике Каира.

В городе Суэц, к востоку от Каира, молодой человек, потеряв равновесие, упал с балкона четвертого этажа.

Еще один мужчина стал жертвой песчаной бури в провинции Менуфия в дельте Нила, когда на него упала финиковая пальма.

Рухнувший гигантский рекламный щит был размещен на мосту October 6 главной транспортной артерии, соединяющей восточный и западный берега Нила. Движение транспорта по мосту было приостановлено.

На кадрах, размещенных в Интернете, видно, как гигантская волна песка движется по пустынной дороге из Каира в Суэц, вынуждая запаниковавших автомобилистов поворачивать назад и ехать по встречной полосе движения.

Песчаные бури, известные как хамасин, обычное явление для Египта, но непогода такой силы случается редко.

Ожидается, что песчаная буря и сильная жара будут бушевать до пятницы.