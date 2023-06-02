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    Песчаная буря в Каире унесла жизни, по меньшей мере, четырех человек

    2 Июня 2023, 10:28

    КАИР. КАЗИНФОРМ - Сильная песчаная буря в четверг окрасила небо над Каиром в оранжевый цвет и обрушила гигантский рекламный щит на автомобили, в результате чего один человек погиб и пятеро получили ранения. Об этом сообщили полиция и свидетели, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на MENA.

    Из-за непогоды на дорогах столицы образовались огромные пробки. Властям пришлось также закрыть два порта на Красном море, так как скорость ветра достигала 26 узлов (примерно 13 м/с), а высота волн 4 метров.

    В полиции сообщили, что еще один человек погиб в результате обрушения рекламного щита в городе-спутнике Каира.

    В городе Суэц, к востоку от Каира, молодой человек, потеряв равновесие, упал с балкона четвертого этажа.

    Еще один мужчина стал жертвой песчаной бури в провинции Менуфия в дельте Нила, когда на него упала финиковая пальма.

    Рухнувший гигантский рекламный щит был размещен на мосту October 6 главной транспортной артерии, соединяющей восточный и западный берега Нила. Движение транспорта по мосту было приостановлено.

    На кадрах, размещенных в Интернете, видно, как гигантская волна песка движется по пустынной дороге из Каира в Суэц, вынуждая запаниковавших автомобилистов поворачивать назад и ехать по встречной полосе движения.

    Песчаные бури, известные как хамасин, обычное явление для Египта, но непогода такой силы случается редко.

    Ожидается, что песчаная буря и сильная жара будут бушевать до пятницы.

    Автор:

    Жанна Нурмаганбетова

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