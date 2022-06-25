Первый выпуск военных врачей-интернов состоялся в Актобе

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ –В Военном институте Cил воздушной обороны имени дважды героя Советского союза Талгата Бегельдинова прошла торжественная церемония выпуска врачей, закончивших обучение по программе военной интернатуры, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Это первый выпуск военных интернов факультета, созданного в 2016 году на базе Военного института. Лейтенанты медицинской службы проходили обучение по типовой профессиональной учебной программе интернатуры Западно-Казахстанского медицинского университета имени М. Оспанова с параллельной клинической практикой на базах медицинских учреждений Актобе.

Пятнадцать офицеров медицинской службы получили дипломы и свидетельства о присвоении квалификаций: «врач общей практики», «хирург» и «терапевт». В ближайшее время они пополнят ряды Вооруженных сил Республики Казахстан.

«Быть военным врачом - это большая честь и огромная ответственность перед Родиной. В борьбе за жизнь и здоровье людей вы должны быть верны не только клятве Гиппократа, но и военной присяге», - подчеркнул начальник ВИСВО генерал-майор авиации Даурен Косанов.

По словам выпускника этого года лейтенанта медицинской службы Адлета Скакова, военные врачи - это специалисты, обученные тому, чему не обучают в гражданских медицинских вузах. Военные врачи наряду с базовыми медицинскими дисциплинами изучают физиологию военного труда, летной медицины, подводного плавания, военную токсикологию.

На сегодня при актюбинском вузе по программе военной интернатуры обучаются 23 офицера медицинской службы, 12 курсантов-медиков проходят обучение по начальной академической программе.

В этом году институт готов принять на обучение 25 человек - будущих военных врачей.



