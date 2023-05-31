Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 447.9 eur/kzt 482.16

    rub/kzt 5.54 cny/kzt 63.46
Прогноз погоды
Астана+26+28℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Общество

    Первый в Казахстане креативный центр открыли в Актобе

    31 Мая 2023, 01:15

    АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – В Актюбинской области принимаются меры по исполнению поручения Главы государства о развитии креативной индустрии - на базе областной юношеской библиотеки имени Саги Жиенбаева открылся первый в Казахстане креативный центр, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Миссия проекта заключается в объединении молодежи Актюбинской области и создании привлекательного центра, где представлены современные форматы интеллектуального и творческого досуга. Новый масштабный объект придаст импульс развитию культурной и творческой жизни региона и призван помочь молодым людям совершенствовать навыки и знания, необходимые для успешной жизни и карьеры, а также Soft skills.

    Креативный центр предлагает широкий спектр разнообразных зон по функционалу и тематике. Здесь будут работать студия для создания контента, проведения фото- и видеосъемок, музыкальная студия, коворкинг, музыкальная гостиная, мультифункциональное ивент-пространство, комьюнити-спейс для городских сообществ, тематические книжные залы, TIKTOK-зоны, мастерские для художников, дизайнеров и архитекторов, уличная рекреационная зона с киноэкраном для вечерних показов, а также летняя арт-резиденция с уличными активностями и др.

    Аким области Ералы Тугжанов отметил, что открытие креативного центра - это инвестиция в будущее подрастающего поколения.

    «Креативные индустрии должны стать драйвером экономики. Такую задачу перед нами ставит Глава государства. Мы должны воспитывать образованную молодежь, способную идти в ногу со временем и конкурировать с профессиональными молодыми специалистами развитых стран. Креативные центры должны быть созвучны нашим духовным ценностям. В их популяризации важную роль играют библиотеки. Наша задача - создать комфортные условия для развития креативных индустрий, полноценной реализации культурного потенциала талантливой молодежи. Данный проект отвечает всем требованиям и объединит всю молодежь области. Здесь вы сможете развиваться интеллектуально и творчески, повышать свою профессиональную квалификацию и личностные способности», - сказал аким области Ералы Тугжанов.

    Автор:

    Самал Ендибаева

    Актюбинская область Культура Общество Молодежь Креативная индустрия
    Новости по теме
    Новости по теме
    Крупный лесной пожар, громкие отставки и развитие приграничья – как прошла неделя в РК
    Наурзумский заповедник: почти 200 тысяч гектаров нетронутой и первобытной природной красоты
    316 человек эвакуированы из-за пожара в области Абай
    Волонтеры поддерживают пожарных в борьбе с лесным возгоранием в Абайской области
    Популярное
    1 Касым-Жомарт Токаев освободил от должности главу МЧС Юрия Ильина
    2 Скончался Бердибек Сапарбаев
    3 В Атырау и Актобе ожидаются неблагоприятные метеоусловия
    4 Лихорадку денге выявили у жителя Павлодара после поездки в Таиланд
    5 Дожди с грозами ожидаются в большинстве регионов Казахстана