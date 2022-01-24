Первый случай заражения КВИ выявлен среди прибывших на Олимпиаду в Пекин спортсменов

ПЕКИН. КАЗИНФОРМ – Первый случай заражения коронавирусом выявлен среди прибывших на зимние Олимпийские игры спортсменов или официальных лиц. Об этом сообщает оргкомитет «Пекин-2022», передает МИА «Казинформ».

Согласно опубликованному в понедельник сообщению оргкомитета «Пекин-2022», 23 января прибыло 529 членов делегаций, из них 153 спортсмена и официальных лиц, 376 представителей заинтересованных сторон. В результате тестирования в аэропорту Пекина было выявлено четверо инфицированных, в их числе один спортсмен или официальное лицо, трое – представители других заинтересованных сторон.

С 4 января общее число инфицированных коронавирусом среди иностранных делегаций, прибывших на Олимпийские игры в Пекин достигло 78 человек.

XXIV зимние Олимпийские игры пройдут в Пекине с 4 по 20 февраля 2022 года, а Паралимпийские игры – с 4 по 13 марта.