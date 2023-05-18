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    Первый штат в США полностью запретил TikTok

    18 Мая 2023, 09:00

    ХЕЛЕНА. КАЗИНФОРМ - Монтана станет первым штатом в США, запретившим использование приложения TikTok, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на CNN.

    Губернатор штата Грег Джанфорте подписал запрет в среду. Он должен вступить в силу с 1 января.

    Платформа для обмена видео уже заявила, что запрет «нарушает права жителей Монтаны, закрепленные в Первой поправке Конституции США». В заявлении TikTok говорится, что приложение используется «сотнями тысяч человек» в Монтане.

    «Мы хотим заверить жителей штата Монтана в том, что они могут продолжать использовать TikTok, чтобы самовыражаться, зарабатывать на жизнь и находить сообщество, поскольку мы продолжаем работать над защитой прав наших пользователей внутри и за пределами Монтаны», — говорится в сообщении.

    Ожидается, что TikTok будет оспаривать решение, принятое властями Монтаны в суде.

    Монтана, население которой составляет чуть более 1 миллиона человек, запретила использование приложения на правительственных устройствах еще в декабре прошлого года.

    TikTok попал под пристальное внимание властей по всему миру из-за опасений, что данные могут быть переданы правительству Китая.

    TikTok принадлежит китайской компании ByteDance. Исполнительный директор TikTok Шоу Зи Чу неоднократно заявлял, что никогда не будет шпионить за американцами, несмотря на признание того, что сотрудники использовали аккаунты журналистов в TikTok для получения информации о них.

    Ранее в марте правительство США заявило, что ByteDance должна продать TikTok, иначе ей грозит возможный запрет в стране.

    Автор:

    Татьяна Кудренок

    Интернет Связь, ТВ, IT США Китай Мировые новости
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