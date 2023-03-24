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    Первый штат в США ограничил доступ в соцсети для детей

    24 Марта 2023, 20:17

    ВАШИНГТОН. КАЗИНФОРМ - Юта стала первым штатом США, который впредь будет требовать от социальных сетей получать согласие родителей на использование детьми их приложений, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на BBC News.

    Также в штате пользователям будет требоваться подтверждение того, что им не менее 18 лет.

    Власти штата уже утвердили два законопроекта, в рамках которых родителям будет предоставлен полный доступ к онлайн-аккаунтам их детей, включая публикации и личные сообщения.

    Этот шаг был сделан на фоне растущей озабоченности по поводу влияния социальных сетей на психическое здоровье детей.

    В соответствии с законопроектами, принятыми в четверг, потребуется согласие родителя или опекуна, прежде чем дети смогут создавать учетные записи в таких приложениях, как Instagram, Facebook и TikTok.

    Законопроекты также вводят комендантский час в социальных сетях, который блокирует доступ детей с 22:30 до 06:30, если только их родители не внесут изменения.

    В соответствии с законопроектами, компании, работающие в социальных сетях, больше не смогут собирать данные о детях или использовать их в целях рекламы.

    Два законопроекта, которые также призваны упростить судебные иски против компаний, работающих в социальных сетях, вступят в силу 1 марта 2024 года.

    Губернатор штата Спенсер Кокс написал в Twitter: «Мы больше не хотим, чтобы социальные сети продолжали наносить вред психическому здоровью нашей молодежи. … Мы обязаны защищать нашу молодежь».

    Аналогичные нововведения рассматриваются в четырех других штатах, возглавляемых представителями Республиканской партии — Арканзасе, Техасе, Огайо и Луизиане, а также в Нью-Джерси, где губернатором является представитель демократической партии.

    В февральском послании президента Джо Байдена о положении в стране содержится призыв к принятию законов, запрещающих технологическим компаниям собирать данные о детях.

    Принятие законопроектов в штате Юта совпало с громкими слушаниями в Конгрессе по делу генерального директора TikTok Шоу Цзы Чу и возможном запрете соцсети в США. Генеральный директор пытался убедить Конгресс, что компания не занимается шпионажем в пользу Компартии Китая.

    Автор:

    Татьяна Кудренок

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