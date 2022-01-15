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    Первый ребенок по программе «Аңсаған сәби» родился в ВКО

    15 Января 2022, 23:31

    УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - Первый ребенок по президентской программе «Аңсаған сәби» родился в Восточно-Казахстанской области. Вес появившегося на свет мальчика составляет 3661 грамм, рост - 52 см. Алена Долгих, впервые ставшая мамой, выразила признательность Главе государства Касым-Жомарту Токаеву, инициировавшему данную программу, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Супруги, ставшие родителями, ждали этого радостного события с 2016 года. По словам Алены Долгих, в течение нескольких лет она не могла родить ребенка, посещала Центр материнства и детства в Усть-Каменогорске. В свою очередь, врачи назначали лечение, но результата так и не было.

    «В 2020 году я собрала документы для получения квоты на ЭКО и передала их в соответствующие органы. Но, честно говоря, я не думала, что моя очередь так быстро придет. Поводом послужил запуск президентской программы «Аңсаған сәби». Благодаря этому количество квот увеличилось, и очередь сдвинулась. За это я благодарю Главу государства»,- заявила 35-летняя жительница.

    Затем Алена Долгих выбрав поликлинику, сдала все анализы. Не понадобилось так много времени и на сбор необходимых документов.

    «Слава богу, все получилось. Съездила в столицу, там сделали экстракорпоральное оплодотворение. С первого раза все получилось с положительным результатом», - делится Алена Долгих.

    В Восточно-Казахстанской области женщина родила первого ребенка по программе «Аңсаған сәби». Вес мальчика составил 3661 грамм, рост - 52 см.

    «Мы чувствуем себя такими счастливыми. Вся работа проводилась бесплатно и расходов не было. Сына мы назвали Марком», - сказала мама.


    Автор:

    Акбота Кузекбай

    Восточно-Казахстанская область Общество
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