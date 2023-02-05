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    Первый пуск 2023 года с Байконура покажут в прямом эфире

    5 Февраля 2023, 10:43

    БАЙКОНУР. КАЗИНФОРМ – На космодроме Байконур решением государственной комиссии началась заправка ракеты носителя «Протон-М» топливом, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Согласно циклограмме предстартовой подготовки, заправка начинается за шесть часов до старта. Как сообщалось, пуск «Протона-М» с разгонным блоком ДМ-03 и спутником «Электро-Л» назначен на 5 февраля в 15 часов 12 минут по времени Астаны с 81-ой площадки космодрома Байконур.

    Прямая трансляция о запуске метеоспутника «Электро-Л» с Байконура будет вестись в социальных сетях, и все желающие смогут увидеть в эфире старт тяжелой ракеты «Протон».

    Начало прямого эфира 5 февраля, в 14:30 по времени Астаны, за 40 минут до старта.

    Февраль 2023 года выдался напряженным для космодрома Байконур. В течение двух недель, с 5 по 20 февраля планируется произвести три космических запуска с помощью ракет-носителей «Протон-М» и «Союз-2».

    Как ранее сообщалось, Казахстан и Россия договорились о поэтапном сокращении пусков ракет-носителей «Протон» с космодрома Байконур с 2016 года, завершив их запуски в 2026 году. К слову, в 2022 году состоялся всего один пуск «Протона» с Байконура, предстоящий старт был перенесен с конца прошлого года на начало текущего года.


    Фото: Космический центр «Южный»

    Автор:

    Сара Кабикызы

    Освоение космоса Байконур Космос
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