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    Первый пуск 2022 года с Байконура назначен на середину февраля

    19 Января 2022, 05:25

    БАЙКОНУР. КАЗИНФОРМ - На космодроме Байконур ведется подготовка к первому запуску 2022 года, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    К старту готовится транспортный грузовой корабль «Прогресс МС-19» по программе снабжения Международной космической станции. По информации пресс-службы Роскосмоса, на техническом комплексе площадки № 254 космодрома Байконур начат заключительный этап наземной подготовки космического грузовика.

    Старт ракеты-носителя «Союз-2.1а» с транспортным кораблем «Прогресс МС-19» запланирован на 15 февраля 2022 года в 10 часов 25 минут по времени Нур-Султана с № 31 площадки космодрома Байконур.

    Это будет первый пуск с космодрома Байконур в 2022 году. Напомним, Байконур успешно завершил пусковую программу 2021 года. В минувшем году с Байконура было осуществлено 14 пусков, причем абсолютное большинство пусков (12) – это ракеты-носители «Союз-2», и два пуска было произведено ракетой «Протон М».

    Автор:

    Сара Кабикызы

    Освоение космоса Байконур
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