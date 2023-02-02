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    Первый протез кисти руки «Киби» для детей изготовлен в Кыргызстане

    2 Февраля 2023, 21:48

    БИШКЕК. КАЗИНФОРМ – В Кыргызстане специалисты Республиканского учреждения протезно-ортопедических изделий при Министерстве труда, социального обеспечения и миграции КР изготовили первый в истории страны полноценный протез конечностей, работающий с помощью импульса мышц, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на Министерство труда, социального обеспечения и миграции КР.

    По данным ведомства, достижение в протезировании для Кыргызстана является прорывным событием. Киберпротез изготовлен мастерами Республиканского учреждения протезно-ортопедических изделий из компонентов российской компании-резидента инновационного центра Сколково «Моторика» на бесплатной основе за счет государственных средств.

    Отмечается, что современный протез «Киби» является тяговым протезом с простым принципом работы, с помощью которого дети могут выполнять сложные задачи, делать уроки, плавать, пользоваться сотовым телефоном.


    Фото: facebook.com/Кыргыз Республикасынын Эмгек, социалдык камсыздоо жана миграция министрлиги

    Автор:

    Гульмира Абдрахманова

    Кыргызстан
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