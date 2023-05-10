Первый полуфинал Евровидения-2023 прошел в Ливерпуле

ЛОНДОН. ТАСС-КАЗИНФОРМ - Первый полуфинал музыкального конкурса «Евровидение» прошел во вторник вечером в концертном зале M&S Bank Arena в Ливерпуле. Выступления артистов транслировались в прямом эфире вещательной корпорацией Би-би-си, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ТАСС.

За право получить одну из 10 путевок в финал во вторник боролись музыканты из 15 стран. В итоге в решающий раунд удалось пройти представителям Израиля, Молдавии, Норвегии, Португалии, Сербии, Финляндии, Хорватии, Чехии, Швейцарии и Швеции. Таким образом, на стадии 1/2 финала выбыли Азербайджан, Ирландия, Латвия, Мальта и Нидерланды.

Согласно Би-би-си, одним из главных фаворитов конкурса считается шведская певица Лорин, которая уже побеждала на «Евровидении» в 2012 году с песней Euphoria. На этот раз она выступает с композицией Tattoo. Другим вероятным претендентом на победу среди тех, кто выступал во вторник, корпорация называет финского рэпера Kaarija (настоящее имя - Йэре Пеухенен), который приехал в Ливерпуль с песней Cha Cha Cha.

Второй полуфинал «Евровидения» состоится 11 мая: в нем примут участие 16 музыкантов, из которых в решающий раунд пройдут также 10.

Всего в финале 13 мая будут участвовать 26 стран: 20 музыкантов, преодолевших полуфинальный барьер, плюс Великобритания как страна - хозяйка конкурса, Украина как победительница предыдущего состязания и представители «Большой четверки» - Германия, Испания, Италия и Франция. Великобританию на «Евровидении-2023» представит поп-исполнительница Мэй Мюллер: 25-летняя певица из Лондона выступит с песней I Wrote A Song.



