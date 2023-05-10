Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 444.16 eur/kzt 486.67

    rub/kzt 5.82 cny/kzt 64.14
Прогноз погоды
Астана+21+23℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Культура

    Первый полуфинал Евровидения-2023 прошел в Ливерпуле

    10 Мая 2023, 10:17

    ЛОНДОН. ТАСС-КАЗИНФОРМ - Первый полуфинал музыкального конкурса «Евровидение» прошел во вторник вечером в концертном зале M&S Bank Arena в Ливерпуле. Выступления артистов транслировались в прямом эфире вещательной корпорацией Би-би-си, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ТАСС.

    За право получить одну из 10 путевок в финал во вторник боролись музыканты из 15 стран. В итоге в решающий раунд удалось пройти представителям Израиля, Молдавии, Норвегии, Португалии, Сербии, Финляндии, Хорватии, Чехии, Швейцарии и Швеции. Таким образом, на стадии 1/2 финала выбыли Азербайджан, Ирландия, Латвия, Мальта и Нидерланды.

    Согласно Би-би-си, одним из главных фаворитов конкурса считается шведская певица Лорин, которая уже побеждала на «Евровидении» в 2012 году с песней Euphoria. На этот раз она выступает с композицией Tattoo. Другим вероятным претендентом на победу среди тех, кто выступал во вторник, корпорация называет финского рэпера Kaarija (настоящее имя - Йэре Пеухенен), который приехал в Ливерпуль с песней Cha Cha Cha.

    Второй полуфинал «Евровидения» состоится 11 мая: в нем примут участие 16 музыкантов, из которых в решающий раунд пройдут также 10.

    Всего в финале 13 мая будут участвовать 26 стран: 20 музыкантов, преодолевших полуфинальный барьер, плюс Великобритания как страна - хозяйка конкурса, Украина как победительница предыдущего состязания и представители «Большой четверки» - Германия, Испания, Италия и Франция. Великобританию на «Евровидении-2023» представит поп-исполнительница Мэй Мюллер: 25-летняя певица из Лондона выступит с песней I Wrote A Song.

    Автор:

    Махаббат Сыздыкова

    Культура Евровидение
    Новости по теме
    Новости по теме
    День открытых дверей посольства РК прошел в Вашингтоне
    Как музей в Сортобе хранит истории жителей села
    Национальный турецкий музыкальный инструмент подарили Димашу в Анталье
    Асхат Оралов посетил социальные объекты в Атырауской области
    Популярное
    1 Акимов наказали за незаконные действия при проведении госзакупок в Костанайской области
    2 Машину журналиста Виктора Сутягина поджег неизвестный в Атырау
    3 Сколько казахстанских боксеров вышло в полуфинал ЧМ-2023
    4 Более 60 участков выкупят для пробивки проспекта Абая в Алматы
    5 Евросоюз должен измениться - Олаф Шольц
    Новости партнеров