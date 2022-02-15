Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 450.99 eur/kzt 493.7

    rub/kzt 5.4 cny/kzt 63.43
Прогноз погоды
Астана+27+29℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Мировые новости

    Первый космический запуск 2022 года с Байконура покажут в прямом эфире

    15 Февраля 2022, 08:30

    БАЙКОНУР. КАЗИНФОРМ – Госкомиссия на космодроме Байконур приняла решение о заправке и запуске ракеты «Союз-2», это будет первый пуск 2022 года, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Старт ракеты-носителя «Союз-2.1а» и грузового корабля «Прогресс МС-19» со стартового комплекса площадки № 31 Байконура назначен на сегодня, 15 февраля, на 10 часов 25 минут 40 секунд по времени Нур-Султана. Прямая трансляция подготовки к пуску и самого старта начнется в 09:30 и будет доступна на сайте и в социальных сетях госкорпорации «Роскосмос».

    Как сообщалось, космический грузовик «Прогресс МС-19» должен доставить на МКС более 2,5 тонн груза, в числе которых топливо, вода, различное оборудование и материалы, предметы одежды и стандартные рационы питания для членов экипажа 66-й основной экспедиции.

    Автор:

    Сара Кабикызы

    Освоение космоса Байконур Россия
    Новости по теме
    Новости по теме
    Из космоса определят площади конопли в Жамбылской области
    68 свалок в Атырауской области выявили из космоса
    Популярное
    1 В Астане запускают новый пригородный маршрут
    2 Казахстан в Италии одержал разгромную победу в отборе на Евро-2024 по футболу
    3 Пять человек пострадали в ДТП в Жамбылской области
    4 Семь автобусных маршрутов изменят схему движения в Астане
    5 Гуманитарную помощь отправили из Астаны в область Абай