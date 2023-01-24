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    Первый иностранный автомобиль легализован в Атырау

    24 Января 2023, 07:36

    АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ – В Специализированном центре обслуживания населения в Атырау с 23 января начали оказывать услуги по легализации автомобилей, стоящих на учете в других государствах, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Первым легализовал свой автомобиль и получил государственные регистрационные номера Амангали Ислам. Он задумывался о легализации с 2016 года, когда пригнал машину в Атырау, но когда узнал, сколько необходимо заплатить, сделать этого не смог. Когда услышал сообщение о поддержке со стороны государства, то в первый же день отправился в ЦОН», - рассказали в пресс-службе департамента полиции региона.

    Для легализации автомобиля необходимо:

    · заявление;

    · документ, удостоверяющий личность заявителя; паспорт транспортного средства или свидетельство о регистрации; документ, подтверждающий право собственности на транспортное средство;

    · автомобиль должен быть ввезен в Казахстан до 1 сентября 2022 года; не должен быть в розыске; должен быть снят с учета по месту прежней регистрации в другом государстве. Автомобили, ввезенные из стран, не входящих в ЕАЭС, а также авто из Кыргызстана, должны пройти таможенную очистку.

    Если авто подлежит легализации, то необходимо оплатить государственные сборы:

    1. за первичную регистрацию – 200 тысяч тенге;

    2. государственная пошлина за техпаспорт – 4 313 тенге; за государственный номер – 9 660 тенге.

    Подача заявок на легализацию иностранных автомобилей продлится до 1 июля 2023 года.

    Ранее сообщалось, что 23 января в Казахстане стартовала кампания по легализации иностранных автомобилей. Подробно с правилами легализации авто можно ознакомиться здесь.



    Фото: ДП Атырауской области

    Автор:

    Виктор Сутягин

    Атырауская область Транспорт Легализация. Приватизация Регионы Утильсбор Атырау
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