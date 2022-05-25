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    Первый Евразийский экономический форум стартует в Бишкеке 26 мая

    25 Мая 2022, 17:51

    БИШКЕК. КАЗИНФОРМ - Свыше 2500 человек из 15 стран зарегистрировались для участия в Первом Евразийском экономическом форуме, который стартует 26 мая в Бишкеке (Кыргызстан). Форум станет одним из самых масштабных деловых событий ЕАЭС после вынужденного перерыва из-за пандемии коронавируса, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ЕЭК.

    «Интерес к форуму очень высокий и во многом это связано с архитектурой форума, на котором запланированы дискуссии по вопросам дальнейшего развития ЕАЭС, транспортной и энергетической инфраструктуры, финансово-банковской политики, промышленного сотрудничества, цифровой и молодежной повесток, электронной торговли и новых направлений сотрудничества в ЕАЭС. В рамках форума пройдет порядка 35 мероприятий. Форум включает пленарное заседание с участием глав государств Евразийского экономического союза, а также 21 тематическую сессию. В преддверии форума ожидаются встречи ректоров вузов стран ЕАЭС, а также руководителей энергетических, транспортных, таможенных ведомств Союза», - сообщили в ЕЭК.

    На форуме планируется подписать порядка 10 меморандумов и соглашений. В рамках форума будет организована выставка лучших агропромышленных товаров ЕАЭС. Экспозиция продукции Союза создаст дополнительные стимулы для повышения конкурентоспособности товаров ЕАЭС, будет способствовать развитию взаимной торговли и экспорта товаров Союза.

    С программой Евразийского экономического форума можно ознакомиться на официальном сайте forum.eaeunion.org .


    Автор:

    Ринат Дусумов

    Экономика Кыргызстан ЕАЭС
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