Первый Евразийский экономический форум стартует в Бишкеке 26 мая

БИШКЕК. КАЗИНФОРМ - Свыше 2500 человек из 15 стран зарегистрировались для участия в Первом Евразийском экономическом форуме, который стартует 26 мая в Бишкеке (Кыргызстан). Форум станет одним из самых масштабных деловых событий ЕАЭС после вынужденного перерыва из-за пандемии коронавируса, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ЕЭК.

«Интерес к форуму очень высокий и во многом это связано с архитектурой форума, на котором запланированы дискуссии по вопросам дальнейшего развития ЕАЭС, транспортной и энергетической инфраструктуры, финансово-банковской политики, промышленного сотрудничества, цифровой и молодежной повесток, электронной торговли и новых направлений сотрудничества в ЕАЭС. В рамках форума пройдет порядка 35 мероприятий. Форум включает пленарное заседание с участием глав государств Евразийского экономического союза, а также 21 тематическую сессию. В преддверии форума ожидаются встречи ректоров вузов стран ЕАЭС, а также руководителей энергетических, транспортных, таможенных ведомств Союза», - сообщили в ЕЭК.

На форуме планируется подписать порядка 10 меморандумов и соглашений. В рамках форума будет организована выставка лучших агропромышленных товаров ЕАЭС. Экспозиция продукции Союза создаст дополнительные стимулы для повышения конкурентоспособности товаров ЕАЭС, будет способствовать развитию взаимной торговли и экспорта товаров Союза.

С программой Евразийского экономического форума можно ознакомиться на официальном сайте forum.eaeunion.org .



