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    Первый этап масштабных политических изменений завершен - Президент РК

    19 Апреля 2023, 10:08

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Под председательством Касым-Жомарта Токаева проходит совещание по вопросам социально-экономического развития страны, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

    «Накануне состоялись выборы депутатов Мажилиса и маслихатов. Правительство было вновь сформировано. Таким образом, можно говорить о том, что завершился первый этап политических изменений. Мы установили баланс ветвей власти. Теперь мы должны перестроить общественно-экономические отношения в стране. Поэтому мы должны уделить особое внимание конкретным мерам. На открытии сессии Парламента я выделил ряд вопросов, которые должны быть решены на законодательном уровне. Сегодня мы должны определить задачи и цели в социально-экономической сфере. Правительство и акимы всех уровней будут работать, опираясь на эти задачи», - сказал Глава государства Касым-Жомарт Токаев, открывая совещание по вопросам социально-экономического развития страны.

    Президент отметил, что на сегодняшнем совещании принимают участие представители маслихатов. Как подчеркнул Касым-Жомарт Токаев, это также является показателем конкретных политических изменений.

    «Очень важно установить эффективные взаимоотношения между исполнительной и представительной властью. Они должны дополнять друг друга, поддерживать при необходимости. Это даст возможность для эффективной реализации государственной политики, а также откроет путь к принятию решений с учетом интересов страны», - добавил Президент.

    С докладом начал выступать Премьер-Министр страны Алихан Смаилов.

    Напомним, что в Астане началось совещание по вопросам социально-экономического развития под председательством Президента Касым-Жомарта Токаева.

    Автор:

    Арайлым Мұрат

    Президент Казахстана Токаев Касым-Жомарт
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