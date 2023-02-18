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    Первый эшелон казахстанских спасателей возвращается домой

    18 Февраля 2023, 18:07

    ГАЗИАНТЕП. КАЗИНФОРМ - Завершив спасательные мероприятия, первая группа МЧС РК возвращается в постоянное место дислокации в Алматы, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

    Сегодня очередной спецборт из Казахстана прибыл в Турцию. В аэропорту города Газиантеп осуществляется разгрузка, после чего средства первой необходимости будут направлены в регионы разрушений.

    Сообщается, что этим рейсом в Казахстан вылетят очередные эвакуированные и первый эшелон спасателей МЧС РК.


    По словам первого вице-министра МЧС РК генерал-майора Ибрагима Кульшимбаева, за время работы казахстанских спасателей из-под завалов спасено 8 человек и извлечено более 80 тел погибших.

    На протяжении поисково-спасательных работ в зоне бедствия координацию осуществляли работники посольства РК в Турции, а также волонтеры из числа казахстанских студентов, обучающихся в турецких ВУЗах.

    Граждане Турции благодарят наших спасателей. Местные исполнительные органы и работники спасательных структур отмечают хорошую подготовку и высокий уровень профессионализма спасателей из Казахстана.

    Напомним, Президент РК Касым-Жомарт Токаев поручил выделить миллион долларов на оказание экстренной помощи Турции. Недавно Президент РК поручил Правительству направить дополнительную гумпомощь Турции в размере 55 тонн. Также двумя специальными рейсами в Турцию были доставлены группы медиков и спасателей в количестве 101 человека.

    Глава государства заявил, что казахстанских спасателей, которые участвовали в ликвидации последствий землетрясения в Турции, наградят по возвращении на Родину.

    6 февраля с эпицентром в Кахраманмараше произошло два землетрясения магнитудой более семи баллов. Подземные толчки, за которыми последовали сотни афтершоков, ощущались в 10 провинциях страны, а также в соседних государствах, в том числе в Сирии.

    Президент Реджеп Тайип Эрдоган объявил в Турции семидневный общенациональный траур по жертвам стихийного бедствия.

    Автор:

    Акжигит Чукубаев

    Турция Видео Общество МЧС Землетрясение в Турции
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