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    Первый экипаж начал эксперимент в комплексе по имитации космического полета в Астане

    12 Апреля 2023, 17:55

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Сегодня в Астане состоялась презентация проекта наземного экспериментального комплекса Space Nomad, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Комплекс является автономным, представляет собой один из отсеков космической станции, а условия максимально приближены к изоляции в космосе.

    Сооружение состоит из четырех модулей – это модуль управления, основной модуль, где команда проводит встречи, спальный модуль, модуль для приготовления еды и технический модуль (душевые, санузел). Комплекс рассчитан до 4 человек на длительное пребывание от одного месяца до одного года.


    «Будет полная имитация космического полета, в том числе питание и другие условия для жизни. Участники смогут выращивать гидропонику и так далее», - сказал исполнительный директор Eurasian Space Ventures (компания-инвестор) Талгат Досанов во время презентации.

    Руководитель проекта Space Nomad Рустам Абдурахманов отметил, что комплекс создан для проведения научных исследований.


    «Программа будет реализовываться совместно с научными институтами и организациями в научной сфере. Основное направление – это эксперименты на психологию и физиологию человека, потому что нахождение в замкнутом пространстве продолжительное время требует дополнительных исследований. То есть на устойчивость организма человека к стрессу, влияние на него того или иного питания, медицины. Также это другие исследования, связанные с биологией», - пояснил он.

    По его словам, сегодня первый экипаж из трех человек зайдет в комплекс для проверки на безопасность и жизнедеятельность. Эксперимент завершится 14 апреля.

    Автор:

    Анеля Касымова

    Астана Наука Освоение космоса
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