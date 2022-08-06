Первый центр раннего вмешательства открылся в Год детей в Акмолинской области

СТЕПНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - В Степногорске прошло официальное открытие центра реабилитации для детей раннего возраста «Қамқорлық», передает корреспондент МИА «Казинформ».

В торжественном мероприятии приняли участие заместитель акима Степногорска Гульназ Абилова, заместитель генерального директора КФ «Samruk-Kazyna Trust» Сергожа Калиаскаров и директор Корпоративного Фонда «Қамқорлық қоры» при Фонде Нурсултана Назарбаева Арайлым Еркинова.

По информации пресс-службы корпоративного фонда «Қамқорлық», центр начал работу на базе Степногорской городской многопрофильной больницы в феврале этого года. Ежегодно 600 детей раннего возраста – от трех месяцев до трех лет - с нарушениями развития и рисками их возникновения смогут получить здесь реабилитационную помощь, а также пройти диагностическое аудиологическое обследование и электроэнцефалограмму головного мозга (ЭЭГ) головного мозга на новейшем оборудовании. С малышами работает мультидисциплинарная команда специалистов, состоящая из врачей-реабилитологов, неврологов, инструкторов ЛФК, эрготерапевтов, логопедов и дефектологов.

«Одним из основных факторов риска развития инвалидности являются повреждения центральной нервной системы у недоношенных детей. Так, в 2020 году родилось 427303 ребенка, из них недоношенными - 22070 (5,2%) детей. По данным научных источников, процент инвалидизации среди недоношенных детей составляет от 20 до 30%; среди доношенных – 6%. Таким образом, 28728 (6,7%) детей, рожденных в 2020 году, имели риски нарушений и последующей инвалидизации», - отметили в фонде.

Основная цель центра «Қамқорлық» - профилактика ранней инвалидизации детей.

«Правильно проводимая диагностика и коррекция отклонений функций с первых месяцев и лет жизни позволяют не только смягчить уже имеющиеся изменения, но и предупредить появление новых нарушений, уменьшить тяжесть социальной дезадаптации детей, достичь максимально возможного для каждого ребенка качества жизни», - отметила директор корпоративного фонда «Қамқорлық қоры» Арайлым Еркинова.

Выступая на открытии, заместитель акима Степногорска Гульназ Абилова подчеркнула особую значимость проекта в Год детей.

«Когда мы узнали, что в нашем городе могут открыть такой реабилитационный центр, для нас это было большим сюрпризом, потому что мы понимали, как это важно для наших детей. Наш город – промышленный. Есть определенные проблемы со здоровьем населения, со здоровьем детей», - отметила замакима.

Как добавили в ведомстве, шесть центров реабилитации уже функционируют в Акмолинской, Алматинской, Актюбинской, Абайской, Мангистауской и Туркестанской областях. В 2023 году в Казахстане планируется открытие еще 13 центров раннего вмешательства и 8 центров для детей с аутизмом и другими ментальными нарушениями.

Фото пресс-службы акима города Степногорска.



