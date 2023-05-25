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    Первый автомобиль-конструктор легализовали в Костанае

    25 Мая 2023, 13:52

    КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ — В Костанае зарегистрировали первый автомобиль-конструктор. Такие автомобили ввозятся под видом автозапчастей, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента полиции области.

    Еркебулан Абилкакимов приобрел автомобиль в прошлом году, как только он узнал о том, что дано разрешение на легализацию автомобилей, сразу же начал сбор всех необходимых документов.

    «Собрал все необходимые документы и подал заявление на легализацию, буквально вчера подал заявку, а сегодня уже пришел ответ о том, что мой автомобиль прошел все необходимые процедуры, и я могу поставить его казахстанский учет», - рассказал автовладелец.

    Процедура прохождения легализации автомобилей-конструкторов такая же, что и у обычных авто.

    «Заявителю необходимо подать онлайн-заявку, в случае отказа подать заявление в процессинговый центр, а также приложить техпаспорт, страховой полис, пройденный до 1 сентября 2022 года, и диагностическую карту о прохождении техосмотра. Затем сотрудники полиции проверяют автомобиль по всем базам. Процесс легализации занимает один – два дня. Ставка сбора за первичную регистрацию таких транспортных средств составит 200 тысяч тенге. На сегодня в процессинговый центр с заявками на легализацию обратилось свыше 50 автовладельцев», - отметил исполняющий обязанности начальника управления адмполиции ДП Костанайской области Аслан Балгабаев.

    Всего с начала акции по легализации иностранных автомобилей в Костанайской области было легализовано 6 тысяч 100 транспортных средств.

    Как сообщалось, с 5 мая в Казахстане разрешили легализовать автомобили-конструкторы.

    Автор:

    Жанна Мусабаева

    Костанайская область Транспорт МВД РК Цифровой Казахстан Авто
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