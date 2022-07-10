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    Первых победителей турнира Tartyl fest определили в Конаеве

    10 Июля 2022, 17:00

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Подведены итоги первого дня республиканского спортивного фестиваля Tartyl fest, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Ранее сообщалось, что в сегодня городе Конаеве стартовал первый республиканский фестиваль Tartyl fest.

    В первый день соревнований приняли участие 180 человек. Участники соревнуются в девяти категориях в зависимости от веса и возраста. Судейская коллегия подвела итоги первого дня состязаний: призерами стали 27 человек.

    Больше всех подтягиваний смог сделать Рамиль Аблизов. Мужчина подтянулся 37 раз.

    Общий призовой фонд составляет 3 млн 400 тыс. тенге. За первое место участники получили денежный приз в 200 тыс. тенге; за второе – 100 тыс. тенге; за третье – 50 тыс. тенге. Были вручены и специальные номинации.

    Так, обладателями номинации «Спортсмен-ветеран» стали самые старшие участники состязания – 76-летний участник Булар Мирманов и 81-летний Валерий Юрихин. «Самым молодым спортсменом» стал 13-летний Амирхан Ануарбек, а в номинации «Ер мінезді қарындас» удостоена единственная девушка среди участников Жибек Кулумбетова.

    Обладателем специального приза стал 81-летний Валерий Юрихин. Ему удалось сделать 10 подтягиваний.

    Организатором мероприятия является «Фонд поддержки талантов «Дара» при Президенте РК.

    Tartyl fest пройдет с 10 июля по 6 сентября 2022 года. Победители из 20 городов станут участниками Гранд-финала в Нур-Султане. Призовой фонд Гранд-финала – 54 млн тенге.

    Кроме того, чемпионы Казахстана Tartyl fest получат возможность принять участие в чемпионате мира по Street Workout. Подать заявку на участие и получить полную информацию о фестивале Tartyl fest можно по сайте.

    Автор:

    Акбота Кузекбай

    Алматинская область Спорт Видео Общество Конаев
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