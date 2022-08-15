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    • Первые таблетки от коронавируса появились в Китае

    15 Августа 2022 07:45

    ПЕКИН.КАЗИНФОРМ – Первый таблетированный препарат для лечения коронавируса появился в Китае, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на сообщение фармацевтической компании Fosun Pharmaceutical Group.

    Согласно заявлению, препарат Азвудин (Azvudine) поступил в оборот на прошлой неделе в провинции Хайнань и Синьцзян-Уйгурском автономном районе (СУАР) КНР, где зафиксированы крупные вспышки коронавируса.

    В сообщении Fosun Pharmaceutical Group отмечается, что препарат применяется в процессе лечения взрослых пациентов COVID-19 с нетяжелыми формами течения болезни.

    Препарат Азвудин одобрен Государственным управлением по надзору за пищевыми продуктами и лекарственными средствами страны в конце июля этого года.

    Кроме того, Государственный комитет по делам здравоохранения КНР на прошлой неделе включил данный препарат в последний протокол диагностики и лечения коронавирусной инфекции.


    Фото: shutterstock.com

    Автор:

    Руслан Сулейменов

    #Здравоохранение #Китай #Коронавирус в мире #Мировые новости
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