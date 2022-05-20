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    Первые сейсмостанции установили в метро Алматы

    20 Мая 2022, 17:20

    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В метро Алматы установлены первые сейсмические станции. Научно-техническая помощь при установке станций инженерно-сейсмометрической службы оказана специалистами АО «КазНИИСА», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Мининдустрии РК.

    На новых станциях метрополитена города Алматы «Бауыржан Момышулы» и «Сары Арка» установлены девятиканальные цифровые приборно-измерительные системы швейцарской фирмы «GeoSIG».

    «Это первые сейсмические станции в системе метро Алматы. Благодаря им открывается возможность получать инструментальные записи кинематических параметров при ожидаемых землетрясениях. Полученная информация позволит в дальнейшем проектировать новые станции метрополитена с учетом реальных особенностей сейсмического воздействия», - сообщила пресс-служба Мининдустрии.

    Как пояснили в ведомстве, приборы работают в ждущем режиме – порог срабатывания 0.05g. Наличие порога срабатывания объясняется динамическим воздействием движущихся поездов метрополитена.

    «Технический запуск станций был осуществлен в прошлом году. В июне текущего года планируется приступить к их полноценной эксплуатации. В дальнейшем предполагается установка сейсмических станций еще на двух строящихся станциях метро», - добавили в пресс-службе ведомства.

    Автор:

    Махаббат Сыздыкова

    Алматы Транспорт Безопасность
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