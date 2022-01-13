Первые пассажиры вылетели из аэропорта Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Первые пассажиры после возобновления работы аэропорта Алматы полетели по маршруту Алматы — Нур-Султан. Внутренние и международные рейсы будут осуществляться с 8:00 до 21:00 часов согласно времени расписания полетов авиакомпании, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Комитета гражданской авиации РК.

На сегодня по направлению Нур-Султан - Алматы - Нур-Султан планируется выполнение следующих рейсов:

Эйр Астана

КС-601 Алматы (10-40) - Нур-Султан (12-25)

Нур-Султан (13-25) - Алматы (15-05)

КС-609 Алматы (16-10) - Нур-Султан (17-55)

Нур-Султан (18-55) - Алматы (20-35)

SCAT

DV-713 Алматы (12-00) - Нур-Султан (13-40)

DV-714 Нур-Султан (14-40) - Алматы (16-05)

Qazaq Air

IQ-353 Нур-Султан (06-55) - Алматы (08-55)

IQ-354 Алматы (09-35) - Нур-Султан (11-25)

Напомним, аэропорт Алматы был захвачен во время массовых беспорядков, а позже в ходе антитеррористической спецоперации он был освобожден. Вчера сообщалось, что аэропорт Алматы откроют с 13 января.