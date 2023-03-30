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    Первые 30 госслужащих назначены на руководящие должности без конкурса в Казахстане

    30 Марта 2023, 14:13

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – С конца прошлого года в Казахстане введен новый порядок назначения государственных служащих, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Введено прямое назначение на высшие должности корпуса «Б» без конкурсного отбора по согласованию с уполномоченным органом.

    Также среди нововведений – возможность для выпускников, окончивших высшие учебные заведения за счет государственного гранта, получить назначение без конкурсного отбора на низовые должности на районном и сельском уровнях.

    «Вышеуказанные новеллы введены в действие законом о вопросах реализации отдельных поручений Главы государства и подписаны 30 декабря прошлого года. После введения в действие закона, по согласованию с Агентством, в государственных органах назначен 31 руководитель структурных подразделений», - сообщила заместитель председателя Агентства РК по делам государственной службы по цифровизации Айнура Сергазиева на встрече с депутатами Сената Парламента РК.

    По ее словам, с февраля установлен средний балл успеваемости GPA выше 3.33, на основании которого осуществляется прямое назначение без конкурсного отбора выпускников Академии государственного управления и других учебных заведений.

    «В настоящее время лучшие выпускники могут без конкурсного отбора назначаться на должности. Работа по оптимизации порядка поступления и выхода из государственной службы, продвижению принципа меритократии будет проводиться и продолжаться на системной основе», - добавила она.

    Автор:

    Анеля Касымова

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