Первые 30 госслужащих назначены на руководящие должности без конкурса в Казахстане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – С конца прошлого года в Казахстане введен новый порядок назначения государственных служащих, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Введено прямое назначение на высшие должности корпуса «Б» без конкурсного отбора по согласованию с уполномоченным органом.

Также среди нововведений – возможность для выпускников, окончивших высшие учебные заведения за счет государственного гранта, получить назначение без конкурсного отбора на низовые должности на районном и сельском уровнях.

«Вышеуказанные новеллы введены в действие законом о вопросах реализации отдельных поручений Главы государства и подписаны 30 декабря прошлого года. После введения в действие закона, по согласованию с Агентством, в государственных органах назначен 31 руководитель структурных подразделений», - сообщила заместитель председателя Агентства РК по делам государственной службы по цифровизации Айнура Сергазиева на встрече с депутатами Сената Парламента РК.

По ее словам, с февраля установлен средний балл успеваемости GPA выше 3.33, на основании которого осуществляется прямое назначение без конкурсного отбора выпускников Академии государственного управления и других учебных заведений.

«В настоящее время лучшие выпускники могут без конкурсного отбора назначаться на должности. Работа по оптимизации порядка поступления и выхода из государственной службы, продвижению принципа меритократии будет проводиться и продолжаться на системной основе», - добавила она.



