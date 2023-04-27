Первое заседание координационной группы по авиационной безопасности проходит в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - С 27 по 28 апреля 2023 года в Алматы на базе Учебного центра по авиационной безопасности ИКАО проходит первое заседание координационной группы по авиационной безопасности с участием представителей авиационных властей Азербайджана, Грузии, Кыргызстана, Казахстана, Таджикистана и Узбекистана. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Комитета гражданской авиации РК.

Ранее по итогам решений Международной конференции по авиационной безопасности и региональному сотрудничеству участники конференции, представители уполномоченных органов в области гражданской авиации поддержали инициативу сотрудничества и создания координационной группы по авиационной безопасности.

Мероприятие является второй встречей стран Центрально-Азиатского региона и Кавказа под эгидой Казахстана. Проводимая работа в области авиационной безопасности также будет способствовать открытию полетов в США.

Координационная группа по авиационной безопасности является совещательным органом по вопросам эффективного механизма для содействия и оказания помощи государствам-участникам в достижении ключевых приоритетов Глобального плана ИКАО по авиационной безопасности и качественного внедрения стандартов и рекомендуемой практики ИКАО, достижения высокого уровня авиационной безопасности с помощью взаимного обмена информацией и оказания содействия друг другу.

В рамках заседания рассмотрены вопросы по наращиванию потенциала, выработки единой политики (плана), направленной на достижение общих преимуществ государств-членов координационной группы, в том числе по эффективному и своевременному внедрению стандартов и рекомендуемой практики ИКАО в Центрально-Азиатском регионе и Кавказе, избрание председателя, сопредседателя и секретаря координационной группы по авиационной безопасности, а также утверждение Положения координационной группы по авиационной безопасности.

Председателем координационной группы по авиационной безопасности избран председатель Комитета гражданской авиации МИИР РК Талгат Ластаев.

Работа координационной группы станет еще одним шагом способствующим добрым взаимоотношениям и развитию сотрудничества между авиационными администрациями наших стран в области улучшения системы защиты гражданской авиации от актов незаконного вмешательства, в рамках реализации Глобального плана обеспечения авиационной безопасности ИКАО.