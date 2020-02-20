Первое заседание дискуссионной площадки «Азаматтық алаң» состоялось в столице

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сегодня в Нур-Султане состоялось первое заседание дискуссионной площадки «Азаматтық алаң», передает корреспондент МИА «Казинформ».

Заседание прошло под председательством вице-министра информации и общественного развития Габидуллы Оспанкулова. В мероприятии приняли участие члены Центрального экспертного совета при Национальной комиссии по реализации программы модернизации общественного сознания при Президенте Республики Казахстан, представители неправительственного сектора, профессорско-преподавательский состав ЕНУ имени Л.Н. Гумилева, а также лидеры общественного мнения и представители министерства.

«В 2017 году был создан Центральный экспертный совет. Члены совета подготовили более 1500 экспертных заключений и 215 экспертных рекомендаций. В ходе заседания мы обсудим итоги деятельности Центрального экспертного совета при Национальной комиссии по реализации программы модернизации общественного сознания», - пояснил вице-министр.

Как рассказал председатель Центрального экспертного совета Ерлан Сыдыков, члены совета усердно работали по всем направлениям программы. Также была образована экспертная площадка.

«Членами совета были предложены более 100 аналитических рекомендаций. С целью разъяснения концептуальной идеи программы члены нашего совета читали лекции, проводилась коллективная работа. Ежемесячно в центральных и региональных советах проводилась акция «День эксперта». Мы содействовали успешной реализации специальных проектов «100 новых учебников», «Сакральная география Казахстана», «Туған жер», - отметил Ерлан Сыдыков.

В этом году в целях обеспечения более тесной связи с гражданским обществом, в рамках программы «Рухани жаңғыру» принято решение о преобразовании Центрального экспертного совета в дискуссионную площадку «Азаматтық алаң» на базе Казахстанского института общественного развития.

Основная цель данной площадки - более активное вовлечение населения в реализацию программы «Рухани жаңғыру». Кроме того, в ходе встречи обсуждались предложения по проведению праздника Наурыз мейрамы.

Участники дискуссионной площадки предложили уделять особое внимание празднованию Нового года по восточному календарю и начинать празднование с 14 марта, чтобы каждый день ассоциировался с праздником.

Вице-министр информации и общественного развития Габидулла Оспанкулов подчеркнул, что примет во внимание все предложения по проведению праздника Наурыз мейрамы.