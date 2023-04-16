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      Северо-Казахстанская область

    Первая волна паводка прошла в СКО

    16 Апреля 2023, 02:23

    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области прошла первая волна паводка. Об этом сообщили в филиале РГП «Казгидромет», передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Согласно данным гидрологического прогноза на 15-21 апреля, на реках Акканбурлык, Бабыкбурлык, Иманбурлык – притоков реки Есиль и в Сергеевское водохранилище – наблюдается спад уровней воды. С учетом добегания объемов стока рек Есиль, Калкутан, Жабай и Терисаккан Акмолинской области прохождение второй волны половодья в регионе продолжится до начала мая.

    Площадь, покрытая снегом, на 13 апреля по области составляет 5%. Неделю назад это показатель составлял 62%. Снежный покров в основном сохраняется в оврагах и лесах.

    С 15-го по 21-е апреля температура воздуха будет повышаться ночью от минус 7-12 до минус 3 – плюс 2 градусов, днем – от минус 5 – плюс 1 градусов до 8-15 тепла. В этот период по реке Есиль приток в Сергеевское водохранилище, по створам гидропоста Токсан би и реки Иманбурлык, ожидается в объеме 220-330 млн кубических метров.

    Автор:

    Олеся Жуковень

    Северо-Казахстанская область Казгидромет Паводок Погода
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