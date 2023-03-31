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    Первая республиканская конференция по кардиологии проходит в Больнице Медицинского Центра УДП РК

    31 Марта 2023, 14:35

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В Больнице Медицинского центра Управления делами Президента РК с 30 по 31 марта 2023 года проходит научно-практическая конференция, в которой принимают участие международные эксперты в области кардиологии. Конференция посвящена современным тенденциям в агрессивной кардиологии и включает в себя обсуждение последних достижений в диагностике и лечении сердечно-сосудистых заболеваний с использованием передовых технологий, особое внимание уделяется кардиохирургии. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Медцентра УДП РК.

    Организаторами встречи выступили Медицинский центр УДП РК и Больница Медицинского центра УДП РК. Мероприятие проводится при поддержке Министерства здравоохранения Республики Казахстан, общественного объединения «Ассоциация кардиологов» Республики Казахстан и Евразийской Аритмологической Ассоциации (EURA).

    Людмила Бюрабекова, заместитель руководителя Медицинского центра УДП РК, выступила на конференции и подчеркнула в своей речи, что данное событие создает возможность для обмена инновационными практиками и укрепления связи между наукой и технологиями.

    Как рассказали в пресс-службе Медцентра УДП РК, конференция посвящена проблемам сердечно-сосудистых заболеваний в «постковидную эпоху» и поможет продемонстрировать потенциал в этой области. Она также выразила надежду, что конференция укрепит научно-практические связи для улучшения здоровья граждан, и пожелала всем участникам плодотворной работы.


    На конференции известные мировые эксперты представили доклады по актуальным темам, поделились своим опытом с участниками мероприятия, а также были организованы телемосты с ведущими казахстанскими и зарубежными докладчиками.

    Автор:

    Махаббат Сыздыкова

    УДП Медицина
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