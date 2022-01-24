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    Первая партия вакцины «Спутник-Лайт» поступила в ВКО

    24 Января 2022, 22:30

    УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - Первая партия вакцины «Спутник-Лайт» поступила в ВКО. Сейчас партия российского препарата от коронавируса распределяется по медицинским организациям области. В ближайшее время вакцина будет доступна для населения во всех поликлиниках, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на инфоцентр ВКО.

    Напомним, «Спутник лайт» предназначен для проведения ревакцинации после полного курса вакцинации от коронавируса. Ревакцинация проводится не ранее чем через шесть месяцев после полного курса вакцинации. Состав «Спутник лайта» аналогичен первому компоненту «Спутник V». По данным управления здравоохранения, в регион поступила 21 тысяча доз препарата для ревакцинации.

    К слову, врачи призывают пройти ревакцинацию тем, у кого уже подошёл срок, ведь со временем уровень защищенности организма от инфекции снижается, в то время как эпидемиологическая ситуация в регионе ухудшилась. За прошлые сутки, 23 января, в Восточном Казахстане зарегистрировано 290 случаев заболевания коронавирусом.

    «Мы замечаем, что эпидемиологическая ситуация стала хуже по росту обращений пациентов к нам в «красную» зону, – говорит врач общей практики Амбулаторного центра Инкар Мантаева. – До 17 января к нам обращалось с симптомами 15 – 20 человек. А сейчас в день к нам приходит до 80 пациентов. Вызовы мобильных бригад также увеличились. Поэтому хочу призвать людей пройти ревакцинацию, чтоб уровень антител не снижался».

    По данным управления здравоохранения, ревакцинацию в Восточном Казахстане уже прошли более 154 тысяч человек. Продолжается вакцинация подростков, беременных и кормящих женщин. Свыше 170 тысяч человек, относящихся к данной категории, получили прививку Comirnaty Pfizer. При этом препарат доступен для ревакцинации лиц старше 60-ти лет и медработников.

    Автор:

    Махаббат Сыздыкова

    Восточно-Казахстанская область Коронавирус в РК Вакцинация
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