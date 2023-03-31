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      Актюбинская область

    Первая неделя апреля будет дождливой в Актюбинской области

    31 Марта 2023, 22:50

    АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ - Площадь территории Казахстана покрытая снегом, рассчитанная РГП «Казгидромет» за период 23 по 30 марта 2023 года, по данным снимков спутников NASA, уменьшилась с 34 % до 19%, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

    Согласно прогнозу погоды на 1-7 апреля 2023 года в северной половине страны, в центре и на востоке Казахстана прогнозируется преимущественно погода без осадков, лишь ближе к 7 апреля ожидаются ночью осадки (дождь, снег), днем дождь. В Актюбинской области практически весь период ожидаются ночью осадки (дождь, снег), днем дождь.

    Прогнозируется постепенное повышение температуры воздуха: в Костанайской и Актюбинской областях ночью до -3+5°С, днем до +15+25°С, в Северо-Казахстанской, Акмолинской, Карагандинской, Восточно-Казахстанской и Абайской областях ночью до 0,+5°С, днем до +10+20°С, в Улытауской области ночью до 0+8°С, днем до 18+23°С, в связи с чем, ожидается дальнейшее интесивное снеготаяние и формирование талого стока в вышеуказанных регионах.

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Актюбинская область Происшествия Погода
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