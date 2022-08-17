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    Первая леди США заразилась COVID-19

    17 Августа 2022 02:41

    ВАШИНГТОН. ТАСС-КАЗИНФОРМ - Первая леди США Джилл Байден заразилась COVID-19. Об этом во вторник сообщила ее пресс-служба, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ТАСС.

    Как отмечается в пресс-релизе, в понедельник супруга президента США сдала тест на коронавирус, который показал отрицательный результат. Вечером того же дня у первой леди США появились симптомы простуды. «Результат повторного экспресс-теста на наличие антител был отрицательным, однако результат ПЦР-теста оказался положительным», - сказано в сообщении.

    В пресс-службе также добавили, что Джилл Байден полностью вакцинирована и дважды ревакцинирована, она испытывает слабо выраженные симптомы COVID-19.

    В ближайшие пять дней первая леди США будет находиться на самоизоляции. В рамках лечения ей также прописан курс препарата Paxlovid. «В настоящее время она находится в частной резиденции в штате Южная Каролина и вернется домой после двух отрицательных тестов на COVID-19», - уточнили в пресс-службе.

    Как в свою очередь сообщил Белый дом, президент США Джо Байден также сдал тест на COVID-19, его результат отрицательный.

    «Результаты сданного президентом теста на антитела (к вирусу) отрицательные. ... В связи с тем, что он близко контактировал с первой леди, в предстоящие 10 дней, находясь в помещении или в непосредственной близости от других людей, он будет носить маску», - говорится в сообщении, которое приводит пресс-пул Белого дома.

    Байден в ближайшее время также будет чаще сдавать тесты на COVID-19, об их результатах будет сообщаться общественности, подчеркнули в Белом доме. Позднее во вторник Байден, как и планировалось ранее, вернется в Вашингтон.

    В конце июля - начале августа Байден сам переболел COVID-19.


    Фото: @FLOTUS
    #США #Коронавирус в мире #Мировые новости
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