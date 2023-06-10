Первая гибридная электростанция, международный форум в Астане: что пишут мировые СМИ о Казахстане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Зарубежные СМИ на этой неделе публиковали статьи о планах Казахстана построить первую гибридную электростанцию совместно с итальянским партнером, увеличить поставки нефти в Германию, а также о Международном форуме, который проходил в Астане 8-9 июня текущего года. Что еще писали мировые средства массовой информации о нашей стране, читайте в обзоре МИА «Казинформ».

Reuters: Eni и КМГ построят первую в Казахстане гибридную электростанцию ​​на возобновляемых источниках энергии и газе

Агентство Reuters сообщает о том, что итальянская энергетическая группа Eni (ENI.MI) и казахстанский нефтегазовый оператор КазМунайГаз (КМГ) будут работать вместе над строительством первой в Казахстане гибридной электростанции на возобновляемых источниках энергии и газе.

«Проект, о котором мы объявили сегодня, знаменует собой еще один шаг к увеличению мощностей Eni по производству возобновляемых источников энергии, поддерживая при этом путь Казахстана к декарбонизации», — процитировало генерального директора Eni Клаудио Дескальци Reuters.

Фото: REUTERS/Stefano Rellandini

По словам Eni, объект, первый такого рода в Казахстане, предназначен для внутреннего производства и поставки низкоуглеродной электроэнергии. Он будет иметь мощность 250 мегаватт и включать солнечную и ветровую, а также газовую электростанцию. Eni присутствует в Казахстане с 1992 года, где она является совместным оператором Карачаганакского газового месторождения и долевым партнером в проектах в северной части Каспийского моря, включая гигантское газовое месторождение Кашаган.

Anadolu Agency: Казахстан продлит добровольное сокращение добычи нефти до конца 2024 года

Турецкое Anadolu Agency пишет о том, что Казахстан продлит добровольное сокращение добычи нефти на 78 000 баррелей в сутки еще на один год до конца 2024 года.

«Это объявление соответствует решению Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК) и ее союзников, известных как ОПЕК+, которые в воскресенье (4 июня текущего года – прим. ред.) договорились не только сохранить ограничения на добычу в этом году, но и продлить их до декабря 2024 года», — говорится в статье.

Фото: aa.com.tr

Объявление группы ОПЕК+ было сделано после принятого в апреле решения о коллективном сокращении добычи нефти примерно на 1,6 млн баррелей в сутки в дополнение к предыдущему сокращению примерно на 2 млн баррелей в сутки. К слову, Саудовская Аравия удивила рынки дополнительным добровольным сокращением добычи примерно на 1 млн баррелей в сутки в июле. Страна заявила, что ее месячное сокращение производства также может быть продлено.

Caspian news: Президент Казахстана заявил о возможности увеличения поставок нефти в Германию

Caspian news сообщило о том, что Казахстан может увеличить поставки нефти в Германию по трубопроводу «Дружба», заявил Президент Касым-Жомарт Токаев в ходе саммита ЕС-Центральная Азия, который прошел в Чолпон-Ате в Кыргызстане. Нефть, добываемая на Карачаганакском месторождении в западном Казахстане, проходит по российскому трубопроводу «Дружба» в Польшу через Беларусь, прежде чем попасть в Германию. Конечным пунктом доставки является нефтеперерабатывающий завод в Шведте, Бранденбург.

«Казахстан начал поставки нефти в Германию по трубопроводу «Дружба». С начала этого года уже реализованы поставки на 90 тысяч тонн. Есть потенциал довести этот показатель до 1,2 млн тонн в год с возможностью увеличения в будущем», — цитируют Президента Казахстана в статье.

Фото: akorda.kz

В феврале Казахстан успешно отправил 20 000 тонн сырой нефти в Германию через «Дружбу», что стало первой в истории страны такой поставкой, заменившей российские поставки на немецкие нефтеперерабатывающие заводы.

The times of Central Asia: Французская Alstom расширяет свою деятельность в Казахстане

The times of Central Asia сообщили от том, что Премьер-Министр РК Алихан Смаилов и президент французской инжиниринговой компании Alstom в странах Африки, Ближнего Востока и Центральной Азии Эндрю ДеЛеоне обсудили расширение деятельности компании в Казахстане.

«Основным фактором поддержки со стороны государства является высокий процент локализации производства. Мы приветствуем намерения Alstom расширить сферу своей деятельности за счет производства комплектующих для электровозов и создания сервисных центров. При этом предлагаем рассмотреть вопрос полномасштабного производства с высокой локализацией и полным циклом с привлечением казахстанских предприятий. Со своей стороны мы готовы оказать содействие в реализации новых инвестиционных проектов», — процитировало Премьер-Министра The times of Central Asia.

Фото: primeminister.kz

Смаилов отметил, что Alstom является крупным производителем электровозов и стрелочных приводов, а также одним из основных участников программы модернизации железнодорожной отрасли Казахстана. Компания также выступает в качестве центра компетенций, благодаря чему в Казахстане формируется новое поколение подготовленных высококвалифицированных инженеров.

Aljazeera: Казахстан – мост между Севером, Югом, Востоком и Западом

Аljazeera опубликовала статью заместителя Премьер-Министра Серика Жумангарина в преддверии Астанинского международного форума о Казахстане, как о стране, которая всегда была мостом между Востоком и Западом, пролегающим вдоль старого Шелкового пути.

«Сегодня он наводит мосты не только между Востоком и Западом, но и между Глобальным Севером и Глобальным Югом. Именно в этом контексте 8 июня Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев откроет Астанинский международный форум – глобальное мероприятие, направленное на обновление культуры многосторонности. Это часть нашей многовекторной внешней политики, которая направлена ​​на вовлечение стран севера, юга, востока и запада», — процитировало Серика Жумангарина Аljazeera.

По его словам, слабый экономический рост, высокая инфляция, стремительный рост цен на энергоносители и критические проблемы с цепочками поставок, возникшие после пандемии COVID-19 и мировых конфликтов, продолжают омрачать глобальные экономические перспективы. Однако надежду на этот счет можно увидеть в странах с формирующимся рынком, где прогнозируются более высокие, чем в среднем, темпы роста — около 4 процентов — по сравнению со странами с развитой экономикой, где рост составит всего 1,2 процента. Это подчеркивает важность развивающихся рынков для инвесторов в настоящее время.

Modern policy: Казахстан надеется внести свой вклад в глобальный мир и безопасность через Астанинский международный форум

Modern policy пишет о том, что Казахстан, девятая по величине страна в мире, расположенная в самом сердце Евразии, на этой неделе проводит Астанинский международный форум с целью усилить голоса стран, стремящихся к менее поляризованному международному порядку и более тесному сотрудничеству в решении самых серьезных проблем человечества.

«Глядя на состояние нашей планеты сегодня, становится ясно, почему необходимо продвигать многосторонность, международное сотрудничество и диалог. Мир становится все более поляризованным и разделенным. Преобладает подорванное доверие к международному правопорядку, все громче звучат призывы к применению оружия для разрешения международных кризисов. Мировые державы не хотят искать компромисс для укрепления глобальной безопасности. Вместо этого бразды правления могут взять на себя так называемые «средние державы», обладающие умеренным влиянием и международным признанием и стремящиеся найти решения самых насущных мировых проблем. Казахстан хорошо подходит в этом отношении», — говорится в статье.

Центральноазиатская страна позиционирует себя как подходящий посредник в международных конфликтах.

Trend.az: Казахстан стремится стать одним из самых передовых цифровых хабов в Евразии

Trend.az сообщил о том, что Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что Казахстан намерен стать одним из самых крупных и передовых цифровых хабов в Евразии в ходе 35-го пленарного заседания Совета иностранных инвесторов в Астане.

«Цифровизация уже стала определяющим фактором конкурентоспособности целых стран и регионов. Ожидается, что к 2025 году мировой рынок цифровых технологий вырастет на 50 процентов и составит $6,8 трлн по прогнозу, в течение 10 лет до 70 процентов мировых товаров и услуг будут производиться с использованием цифровых технологий. Мы в Казахстане четко понимаем критическую важность этого тренда. Иными словами, цифровизация стала для нас национальным приоритетом. Мы намерены стать одним из самых крупных и передовых цифровых хабов в Евразии», — процитировало Касым-Жомарта Токаева Trend.az.

Токаев также упомянул, что недавно 62 страны единогласно поддержали создание в Казахстане Центра цифровых решений ООН для устойчивого развития Центральной Азии. Центр призван интегрировать глобальные, региональные и национальные интересы, направленные на предотвращение появления «цифровых стен» между странами.

СNN: Казахстан сталкивается со сложным геополитическим ландшафтом

В cвоем видеосюжете ​​ведущий CNN Ричард Квест объясняет, почему Казахстан сталкивается с такими сложными геополитическими обстоятельствами. Журналист углубляется в историю Астаны и усилий страны по диверсификации своей экономики.

«Казахстан огромен и не имеет выхода к морю. С одной стороны Китай, с другой Россия. Линии снабжения очень сложны», — сказал Ричард Квест.

Несмотря на эти факторы, страна стремится диверсифицировать свою экономику, переходя от преимущественно нефтяной направленности.

Nova.news: Казахстан: Токаев открывает Астанинский форум и предлагает провести климатический саммит ООН в 2026 году

Итальянское агентство Nova.news 8 июня опубликовало статью о Международном форуме в Астане.

«Международный форум в Астане, который открывается сегодня в Казахстане, представляет собой конкретную возможность сотрудничать для решения проблем, которые затрагивают всех, прежде всего экологических, и именно с этим убеждением страна намерена провести следующий региональный саммит по климату в 2026 году под эгидой Организации Объединенных Наций. Об этом заявил сегодня Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в своем вступительном слове на Форуме», — говорится в статье.

«Изменение климата является одним из самых больших рисков, с которыми мы сталкиваемся, и Центральная Азия особенно уязвима», — процитировало Касым-Жомарта Токаева Nova.news, который подчеркнул, что его Правительство уделяет особое внимание срочности, связанной с ресурсами, прежде всего с нехваткой воды.