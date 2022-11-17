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    Перспективы укрепления экономических связей между РК и Евросоюзом обсудили Касым-Жомарт Токаев и Жозеп Боррель

    17 Ноября 2022, 13:00

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Глава государства провел встречу с Верховным представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности – вице-президентом Европейской Комиссии Жозепом Боррелем. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

    Приветствуя Жозепа Борреля, Касым-Жомарт Токаев отметил, что его визит в Астану очень важен с точки зрения укрепления взаимодействия между Казахстаном и ЕС.

    По словам Президента, Соглашение между Казахстаном и Европейским Союзом о расширенном партнерстве и сотрудничестве положило начало новому этапу углубления сотрудничества во всех областях.

    «Мы приветствуем контакты на высоком уровне между Казахстаном и ЕС. В этой связи я хотел бы отметить визит Президента Европейского Совета Шарля Мишеля, который был очень продуктивным, и мои переговоры с Президентом Европейской Комиссии Урсулой фон дер Ляйен. Я думаю, что мы достигли взаимопонимания по многим вопросам нашего сотрудничества. Также я хотел бы поприветствовать Меморандум, который был подписан в Египте Премьер-министром Казахстана и Урсулой фон дер Ляйен. Это очень конкретный шаг вперед в плане взаимного сотрудничества», – сказал Глава государства.

    Жозеп Боррель поблагодарил Касым-Жомарта Токаева за теплый прием и отметил позитивную динамику развития взаимоотношений между Астаной и Брюсселем.

    «Я рад, что ЕС и Казахстан – хорошие партнеры. Мы говорим об общих вызовах с взаимным доверием и уважением. Мой визит пришелся на очень важный период, когда вы начали серьезный процесс реформ по преобразованию страны, чтобы сделать ее более открытой, более инклюзивной и более демократичной», – отметил Верховный представитель ЕС.

    В ходе встречи были обсуждены перспективы дальнейшего укрепления экономических и инвестиционных связей между Казахстаном и Европейским Союзом.


    Фото: akorda.kz
    Внешняя политика Казахстана Президент Казахстана Евросоюз
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