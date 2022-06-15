Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 445.99 eur/kzt 486.53

    rub/kzt 5.78 cny/kzt 64.16
Прогноз погоды
Астана+18+20℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Экономика

    Перспективы Транскаспийского международного транспортного маршрута обсуждают в Брюсселе

    15 Июня 2022, 20:48

    БРЮССЕЛЬ. КАЗИНФОРМ - Сегодня в Брюсселе проходит первое крупное обсуждение транзитной стратегии Казахстана и перспектив Транскаспийского международного транспортного маршрута Middle corridor, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

    Так, в столице Бельгии организован круглый стол «Транзитно-транспортное сотрудничество между Казахстаном и Европейским Союзом: развитие Транскаспийского международного транзитного маршрута».

    Мероприятие состоялось при участии нацкомпании «Казахстан темир жолы», международной ассоциации «Транскаспийский международный транспортный маршрут» , так называемый «Средний коридор», комитета по транспорту и туризму Европарламента и посольства РК в Бельгии.

    С приветственным словом к участникам, представлявших 80 компаний из 18 стран мира обратились депутат Европарламента, член комитета по транспорту и туризму Богуслав Либерадзки, посол РК в Бельгии Маргулан Баймухан, высокопоставленные ипредставители Европейской службы внешних действий, Европейской комиссии, управляющий директор по логистике НК «КТЖ» Ерлан Койшибаев, а также руководители морских портов Актау, Курык и ТОО «НМСК «Казмортрансфлот».

    Казахстанский посол М. Баймухан отметил, что в Брюсселе собрались представители компаний и структур, заинтересованных в развитии торговли в рамках Транскаспийского международного транспортного маршрута, который объединяет десятки стран и предприятий.

    «Наше сегодняшнее мероприятие вызвало большой интерес. И откровенно говоря, мы не ожидали такого количества участников и гостей круглого стола.

    Полагаем, что мы предоставили хорошую площадку для того чтобы, прежде всего, представители бизнеса, а не только евроинститутов, провели обмен взглядами, рекомендациями, а также показали свой потенциал в контексте использования данного маршрута при транспортировки товаров из Азии в Европу и обратно.

    Конференция состоит из двух частей. Первая – стратегическое направление маршрута, вторая – общение в формате B2B, встречи хозяйствующих субъектов. При этом я вижу интерес европейских партнеров ко встречам с казахстанскими участниками. Обсуждению перспектив сотрудничества, используя «Средний коридор».

    Также говорилось о том, что в течение последних месяцев объем контейнерных перевозок на портах маршрута увеличился на 160%, что говорит о высоком спросе. Поэтому сегодняшнее мероприятие это также возможность провести «синергию» между нашими транспортными инициативами и стратегиями европейских партнеров Global Gateways, Сonnectivity.

    Мы особо отметили то, что предложено Президентом РК К.Токаевым – об очередных инвестициях в развитие транспортно-терминальной инфраструктуры РК – свыше 20 млрд долларов США до 2025 года. Об этом мы сегодня тоже говорили с зарубежными участниками в рамках контекста строительства «Нового Казахстана».

    Важно подчеркнуть, что сегодня европейские институты считают Казахстан важным и сильным партнером не только в политическом, но и в экономическом плане. И укрепление транспортного сотрудничества является базовым элементом расширения наших связей с Евросоюзом», - сказал М. Баймухан.

    «Мы фиксируем взрывной рост контейнерных перевозок и будем защищать деловые интересы всех, кто работает в этих коридорах. Последние и исторические поправки к Конституции РК обеспечивают основы «Нового Казахстана», где интересы граждан, бизнеса, иностранных инвестиций занимают центральное место, гарантируя всем равные условия для устойчивого роста» - сказал посол РК в Бельгии.

    Автор:

    Арнур Рахимбеков

    Экономика Транспорт Евросоюз
    Новости по теме
    Новости по теме
    162,4 тысячи единиц автотранспорта поставили казахстанцы на учет в марте
    Турецкие инвесторы заинтересованы в производстве медной катанки на территории СЭЗ «Морпорт Актау»
    Реализацию инвестпроектов обсудили Премьер-Министр РК и губернатор Челябинской области РФ
    Товарооборот Казахстана со странами ЕАЭС увеличился на 11,6%
    Популярное
    1 Скончалась 23-летняя костанайская параспортсменка Малика Мухтарова
    2 Знаменитые каменные шары долины Торыш похитили в Мангистау
    3 Футболист «Кайрата» получил тяжелую травму и попал в реанимацию
    4 Ущерб на 1,4 млрд тенге: Антикор завершил расследование по делу о СпецЦОНах
    5 Хаос и анархию устроили футбольные фанаты в Алматы
    Новости партнеров