Перспективы торгово-экономического сотрудничества с Казахстаном обсудили в Саудовской Аравии

ЭР-РИЯД. КАЗИНФОРМ - В Торгово-промышленной палате Эр-Рияда состоялся форум «Саудовская Аравия – Центральная Азия и Азербайджан», посвященный перспективам торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на посольство РК в Саудовской Аравии.

В мероприятии приняли участие послы Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Узбекистана, а также Азербайджана.

Саудовская сторона была представлена председателем Федерации торгово-промышленных палат Саудовской Аравии и Эр-Рияда Аджланом Аль-Аджланом, членами торговой палаты Эр-Рияда, представителями Исламского банка развития, Саудовского фонда развития, Исламской корпорации по развитию частного сектора, Саудовского центра стратегического партнерства, а также крупных саудовских компаний.

В ходе форума участники обсудили пути расширения сотрудничества между государствами в области торговли, экономики, инвестиций, туризма, авиации и логистики.

Представители королевства ознакомили участников мероприятия с уже реализованными и действующими совместными со странами Центральной Азии проектами, а также выразили заинтересованность в дальнейшем укреплении экономических связей с нашим регионом.

Главы дипмиссий центральноазиатских стран, в свою очередь, выступили с докладами и презентациями об имеющихся инвестиционных и бизнес-возможностях, попутно призвав саудовскую сторону поучаствовать в реализуемых проектах.

В своей приветственной речи чрезвычайный и полномочный посол Казахстана в Саудовской Аравии Берик Арын ознакомил участников мероприятия с основными экономическими достижениями страны, а также рассказал о проводимой работе по созданию благоприятного бизнес-климата для иностранных инвесторов, включая либерализацию визового режима, защиту прав инвесторов и снижение административных барьеров.

Глава казахстанской дипмиссии презентовал меры по привлечению инвестиций в различные сектора экономики и призвал саудовских бизнесменов к участию в различных инвестпроектах в нашей стране. Пользуясь случаем, он пригласил саудовских предпринимателей посетить Казахстан и на местах ознакомиться с имеющимися инвест-возможностями.

Кроме того, Б. Арын предоставил саудовской аудитории объективную информацию о трагических событиях, имевших место в начале января этого года в Казахстане, отметив, что благодаря решительным и своевременным мерам, предпринятым Главой государства, ситуация в стране стабилизировалась и население вернулось к нормальной жизни.

В данном контексте он заверил саудовских бизнесменов в предоставлении со стороны Правительства РК гарантий защиты иностранных инвестиций, открытости национальной экономики и неприкосновенности контрактов, а также ознакомил с принимаемыми мерами по повышению доверия иностранных инвесторов и торговых партнеров.

Саудовские бизнесмены с большим интересом ознакомились с тематическими презентациями казахстанской стороны. В ходе дискуссии предприниматели королевства выразили заинтересованность в подробном изучении возможностей по расширению своей деятельности на казахстанском рынке.