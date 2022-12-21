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    Перспективы создания «газового союза» прокомментировали в МИД РК

    21 Декабря 2022, 11:45

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Заместитель министра иностранных дел РК Алмас Айдаров прокомментировал возможность создания «газового союза», передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Евразийская интеграция – это межправительственная интеграция, оформленная межправительственными и межгосударственными договорами. Создание газового союза было предложением российской стороны, и пока оно ничем не оформлено, никаких деталей и предложений от российской стороны пока мы не получали, в каком виде это будет осуществляться. Это пока только идея по интегрированию каких-то процессов торговли газом», - сказал Алмас Айдаров после пленарного заседания Мажилиса.

    По его словам, все будет зависеть от условий, которые будут предложены Казахстану.

    «Пока ни о каком создании отдельной структуры, организации или межгосударственного союза в отношении газа не стоит. Это лишь была идея по урегулированию, по поставкам газа и цене. Дефицит газа есть во всех странах, поэтому российская сторона вышла с таким предложением», - пояснил А. Айдаров.

    Автор:

    Азамат Сыздыкбаев

    МИД РК Энергетика Экономика Россия Сотрудничество Международная деятельность РК
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