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    Перспективы переговоров между Киевом и Москвой обсудили главы МИД Казахстана и Украины

    29 Апреля 2022, 21:51

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Главы внешнеполитических ведомств Казахстана и Украины провели телефонный разговор, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МИД РК.

    Между заместителем Премьер-Министра - министром иностранных дел Казахстана Мухтаром Тлеуберди и министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой по инициативе украинской стороны состоялся телефонный разговор.

    «Стороны обсудили текущую ситуацию в Украине и перспективы переговоров между Киевом и Москвой, а также вопросы двустороннего сотрудничества», - сообщили в пресс-службе министерства.


    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    МИД РК Россия Украина
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