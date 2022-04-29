Перспективы переговоров между Киевом и Москвой обсудили главы МИД Казахстана и Украины

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Главы внешнеполитических ведомств Казахстана и Украины провели телефонный разговор, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МИД РК.

Между заместителем Премьер-Министра - министром иностранных дел Казахстана Мухтаром Тлеуберди и министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой по инициативе украинской стороны состоялся телефонный разговор.

«Стороны обсудили текущую ситуацию в Украине и перспективы переговоров между Киевом и Москвой, а также вопросы двустороннего сотрудничества», - сообщили в пресс-службе министерства.



