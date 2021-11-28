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    Перспективы инвестирования в Казахстан обсудили в Брюсселе

    28 Ноября 2021, 00:51

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В рамках официального визита Президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева в Королевство Бельгии состоялся круглый стол «Казахстан-Бельгия-Люксембург: перспективы инвестиционного сотрудничества» с участием руководства более 20 крупнейших европейских компаний. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу АО «Национальная компания «KAZAKH INVEST».

    В рамках визита также были проведены предметные переговоры с руководителями крупных бельгийских компаний по вопросам реализации ряда перспективных инвестиционных проектов в Казахстане, а также подписаны ряд коммерческих документов.

    В своем приветственном выступлении заместитель Премьер-Министра - министр иностранных дел Республики Казахстан Мухтар Тлеуберди призвал бизнес-сообщество Бельгии к взаимовыгодному сотрудничеству, созданию совместных производств на территории Казахстана, а также совместному поиску новых форм развития двусторонних отношений. Он также рассказал о возможностях приоритетных отраслей в РК, включая АПК, ГМК, ВИЭ, строительство и др.

    «Казахстан сегодня обладает огромным инвестиционным потенциалом, предоставляющим новые и большие возможности для взаимовыгодного бизнеса во всех отраслях промышленности. Деловые круги наших стран уже активно сотрудничают и реализуют совместные проекты. Это признак высокого доверия к Казахстану со стороны иностранного бизнеса», - добавил Мухтар Тлеуберди.

    Более подробно о деловом климате в Казахстане, а также о его инвестиционных возможностях рассказал председатель правления АО «НК «KAZAKH INVEST» Меиржан Юсупов. В своей речи он также ознакомил участников круглого стола с достижениями Казахстана в экономическом развитии, перспективными направлениями казахстанско-бельгийского инвестиционного сотрудничества, а также мерами, предпринимаемыми Правительством РК для дальнейшего улучшения инвестиционного климата в стране.

    По итогам круглого стола казахстанская компания «Olzha Argo Trade» подписала соглашение на поставку льна из Казахстана в Бельгию с «Vandeputte» на сумму 16 млн долларов. Вместе с тем, Внешнеторговая палата Казахстана подписала два меморандума с Торгово-промышленной палатой Брюсселя BECI и Торгово-промышленной палатой Фландрии VOKA.

    Также на полях мероприятия руководством Комитета по инвестициям МИД РК, АО «НК «KAZAKH INVEST» был проведен ряд B2B встреч с бельгийской стороной по потенциальным и реализуемым инвестиционным проектам.

    Так, в рамках встречи с руководством крупнейшего европейского производителя строительных материалов «Soudal», казахстанской стороной была предложена возможность расширения деятельности в Казахстане. К слову, уже в следующем году компания планирует открыть ряд представительств в регионах Западно-Казахстанской области.

    Кроме того, на встрече с компанией «SES», которая занимает второе место в мире по обороту среди спутниковых операторов, инвесторы сообщили, что заинтересованы в реализации ряда проектов в сфере цифровизации.

    Также в ходе переговоров с руководителями компании «AMOS», «BREG» были рассмотрены вопросы по реализации совместных проектов в области ВИЭ, ГМК, строиельства и др.

    «По итогам состоявшихся переговоров казахстанской делегации, был отмечен повышенный интерес со стороны бельгийского бизнеса к сотрудничеству с Республикой Казахстан. Помимо реализуемых проектов, ведется проработка ряда совершенно новых проектов в таких отраслях как строительство, ВИЭ, ИКТ ГМК и др», –резюмировал председатель Комитета по инвестициям МИД РК Ардак Зебешев и выразил надежду, что совместная работа позволит в будущем увеличить объем, а также расширить структуру взаимодействия двух стран.

    К слову, за последние 15 лет Бельгия инвестировала в экономику Казахстана более 9 млрд. долл. США. На сегодняшний день в Казахстане успешно работают порядка 70 предприятий с участием бельгийского капитала.

    Стоит отметить, что мероприятие организовано Министерством иностранных дел РК, Посольством Республики Казахстан в Бельгии и АО «НК «KAZAKH INVEST».

    Автор:

    Ринат Дусумов

    МИД РК Инвестпроекты Экономика Бельгия Сотрудничество
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