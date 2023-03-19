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      Выборы

    Персонаж казахской мифологии поздравил избирателей в Абайской области

    19 Марта 2023, 10:12

    СЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ - Знаменитый сказочный персонаж Кыдыр-ата проголосовал и сам. После голосования, Кыдыр-ата обратился к семейчанам и также поздравил их с наступающим Наурызом. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акимата Абайской области.

    «Сегодняшние выборы проходят очень хорошо. Считаю, что для будущего нашей страны каждый казахстанец должен отдать свой голос. Пользуясь случаем, хочу поздравить всех с наступающим Наурызом, пожелать благополучия и изобилия. Пусть год сложится удачно. Всем избирателям и всем кандидатам я желаю успеха», - сказал Кыдыр-ата (Кайрат Саду).

    Конечно же, не обошлось без праздничного угощения – избирателям предложили Наурыз-коже, баурсаки. Для тех, кто пришёл на участок в числе первых, провели обряд шашу.

    Председатель Общественного совета города Семея Шаган Жумаксанов поделился своими мыслями и эмоциями о проходящем дне выборов депутатов Мажилиса Парламента и маслихатов всех уровней.

    «Выборы – большая радость для всего народа, который долго этого ждал. Все мы с удовольствием участвуем в избирательном процессе. На выборы обязательно нужно прийти, поскольку каждый казахстанец, достигший 18-летия, должен воспользоваться своим конституционным правом. Всем кандидатам желаем успеха. У депутата очень много ответственности и быть им не так уж и просто, как кажется», - подчеркнул Шаган Жумаксанов.

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Выборы Наурыз Абайская область Семей Выборы в Мажилис
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