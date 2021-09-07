Перезагрузка оборонно-промышленного комплекса: какие реформы ожидают отрасль

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Оборонно-промышленный комплекс Республики Казахстан ждет технологическая модернизация. Об этом сообщил вице-министр индустрии и инфраструктурного развития Адильбек Сарсембаев в своем Facebook, передает МИА «Казинформ».

1 сентября Глава Государства выступил с Посланием к народу Казахстана, где поставил перед Правительством задачу перезагрузки оборонно-промышленного комплекса и Военной доктрины. «Укрепление обороноспособности, повышение оперативности реагирования на угрозы также должны стать приоритетами государственного значения», – отметил Президент Касым-Жомарт Токаев. Как стало известно, в этом направлении уже ведется масштабная работа.

Планируется обновление производственных фондов предприятий оборонной промышленности с целью организации производства новейших образцов вооружения и военной техники. Для этого будут привлекаться внебюджетные инвестиции. Кроме того, необходимо открыть ряд новых производств востребованной продукции военного назначения на действующих предприятиях ОПК.

«Помимо повышения обороноспособности страны такие меры позволят увеличить экспортный потенциал. Повысить долю экспорта помогут и более гибкие условия для потенциальных покупателей отечественной военной продукции: прорабатывается вопрос кредитного финансирования экспортных контрактов. Наиболее перспективными направлениями для экспорта являются Россия, а также страны Центральной Азии и СНГ», - сообщает вице-министр индустрии и инфраструктурного развития.

Новшества ожидаются и в законодательной области оборонно-промышленной отрасли. Изменения будут внесены в порядок лицензирования предприятий ОПК: планируется разграничить лицензирование по направлениям производства, что позволит обеспечить контроль над деятельностью и усилить специализацию предприятий. Также предприятиям оборонной промышленности предоставят возможность заключения долгосрочных контрактов для выпуска продукции военного назначения. Такие меры позволят избавить отрасль от компаний-«однодневок», а оборонные предприятия смогут осуществлять многолетнее планирование деятельности.

6 сентября проведено совещание в режиме ВКС по вопросам развития оборонно-промышленного комплекса с участием оборонных предприятий. В ходе совещания были заслушаны предложения по развитию ОПК от отраслевых компаний: АО «НК «Казахстан Инжиниринг, ТОО «Казахстан Парамаунт инжиниринг», ТОО «Калкан-7», ТОО «DVM Systems» и АО «Западно-Казахстанская машиностроительная компания».