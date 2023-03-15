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    Перейти на безотказные процедуры при оказании госуслуг планируется в Казахстане

    15 Марта 2023, 17:19

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Переход на безотказные процедуры при оказании государственных услуг планируется в Казахстане. Об этом сообщил заместитель председателя Агентства РК по делам государственной службы Салауат Муксимов на брифинге Службы центральных коммуникаций, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Для установления сервисной модели государственных услуг и обслуживания граждан предложен и рассматривается переход на безотказные процедуры при оказании государственных услуг. То есть, недопустимость отказа по формальным основаниям. Сегодня, как известно, у нас согласно законодательству услугодатель обязан отказать, если форма и содержание заявления от услугополучателя не соответствует установленным требованиям, или к нему не приложен тот перечень документов, который должен быть. Услугодатель отказывает в оказании такой услуги. Этот механизм предполагает, чтобы по таким формальным основаниям услугодатель не отказывал, оказывая содействие, всяческую консультативную помощь, помог правильно заполнить заявление или приложить необходимые документы. И все-таки оказать услугу», – сказал С.Муксимов.

    Также, по его словам, предлагается ввести запрет на использование в качестве основания для отказа в оказании услуг обстоятельства, не относящегося к предмету субъективного права. То есть, нельзя препятствовать в постановке на учет автотранспорта, как это происходит в настоящее время, либо в выдаче удостоверения личности, мотивируя отсутствием уплаты административного штрафа. Сейчас эти требования установлены в правилах и результаты анализа показывают необходимость отхода от этих механизмов.

    Автор:

    Мейрамбек Байгарин

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